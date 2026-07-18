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El Marino, primer examen del Sporting de Larcamón

Los rojiblancos juegan esta tarde en Miramar el Trofeo Manuel Vega-Arango

Nicolás Larcamón, entrenador del Sporting, junto a la plantilla en el entrenamiento de ayer en Mareo.

Nicolás Larcamón, entrenador del Sporting, junto a la plantilla en el entrenamiento de ayer en Mareo. / Marcos León

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María Rendueles

María Rendueles

Luanco

La pretemporada sportinguista vuelve a empezar en Miramar con una cita que ya forma parte del calendario habitual. Marino de Luanco y Sporting se medirán esta tarde a las 19 horas en un amistoso que servirá para calibrar los primeros pasos de ambos equipos, aunque esta edición tendrá un componente especial: será la primera en la que esté en juego el Trofeo Manuel Vega-Arango, un homenaje permanente a una de las figuras más importantes de la historia reciente del deporte asturiano.

El Marino, primer examen del Sporting de Larcamón

El Marino, primer examen del Sporting de Larcamón

Luis Gallego llevaba tiempo queriendo dar ese paso. El presidente del Marino, que acumula más de tres décadas al frente del club, reconoce que la idea llevaba años rondándole la cabeza por lo que significó Vega-Arango en su vida. "Era como un padre deportivo. Aprendí con él muchísimas cosas. En la vida éramos como hermanos y, deportivamente, fue mi padre", explica.

La vinculación entre el Sporting y el Marino se fortaleció precisamente durante la etapa de Vega-Arango al frente del club rojiblanco. Desde entonces, el amistoso veraniego entre ambos equipos se ha convertido en una tradición que ya supera las dos décadas. "Fue cuando él estaba en el Sporting cuando empezó a venir aquí", recuerda Gallego.

La intención del presidente marinista es que el trofeo haya llegado para quedarse. Él mismo estaba estos días eligiendo el diseño del galardón, tras recibir varias propuestas de una empresa especializada, con la ilusión de convertir este reconocimiento en un clásico del verano asturiano.

Más allá del componente sentimental, el encuentro servirá también para ver las primeras evoluciones del nuevo Marino. El conjunto luanquín ya ha iniciado la pretemporada y Gallego sigue fiel a una filosofía que considera innegociable a la hora de construir una plantilla. "El vestuario es lo principal", resume sin titubeos.

El presidente reconoce que ha renunciado en varias ocasiones a futbolistas de gran nivel porque entendía que podían perjudicar la convivencia del grupo. "Deseché muchos jugadores muy buenos porque para el vestuario eran un desastre. Eso rompe un equipo. Hay futbolistas que meten dos goles y pierden 4-2 y llegan contentísimos al vestuario porque marcaron ellos. Esos jugadores no te interesan". Ese mismo criterio lo traslada a la confección de la plantilla del Marino. El club vuelve a apostar por mezclar jugadores veteranos con jóvenes que buscan crecer. "A los veteranos queremos darles la oportunidad de seguir disfrutando del fútbol mientras puedan. Y los jóvenes tienen que venir aquí buscando progresar y subir de categoría, el Marino es una forma de proyectarse".

El amistoso llega además tras unas semanas movidas en las oficinas del Marino. El club solucionó recientemente la incidencia administrativa que le había llevado a aparecer temporalmente en una lista de la FIFA relacionada con los derechos de formación internacionales. Un asunto ya resuelto y que no afecta a la planificación deportiva. "Nosotros siempre fuimos un club que cumple. Nunca tuvimos problemas con Hacienda ni con la Seguridad Social y esto quedó solucionado".

Miramar volverá a presentar un gran ambiente para una de las citas más esperadas del verano en Luanco. El Marino ha mantenido una política de precios populares para favorecer la asistencia de familias. Los socios abonarán diez euros, el público general pagará doce, los jóvenes de entre 15 y 20 años tendrán una entrada de cinco euros y los menores de 15 accederán gratuitamente.

"Queremos que venga toda la familia. Los precios tienen que ser razonables para que el campo se llene", defiende Gallego.

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Con el balón todavía lejos de ofrecer conclusiones definitivas, el resultado será casi lo de menos. El estreno del Trofeo Manuel Vega-Arango convertirá la tarde en un homenaje a quien contribuyó decisivamente a estrechar los lazos entre Marino y Sporting y dará un valor añadido a un partido que, verano tras verano, sigue marcando el inicio del curso futbolístico en Miramar.

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