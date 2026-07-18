El Sporting se pone duro por Jonathan Dubasin: las claves de las negociaciones con Osasuna

El Sporting de Gijón se pone duro por Jonathan Dubasin. El club rojiblanco está adoptando una posición negociadora de máxima firmeza en las conversaciones con Osasuna, en una ofensiva avanzada en exclusiva por LA NUEVA ESPAÑA. La entidad gijonesa, que ya rechazó una primera oferta de 2,6 millones de euros fijos más otros 400.000 en variables, no está en disposición de facilitar la salida de uno de los futbolistas llamados a liderar el proyecto de Nicolás Larcamón. Aunque no ha cerrado la puerta a negociar, el Sporting solo contempla seguir profundizando en las conversaciones si la propuesta alcanza unas cifras extraordinarias para el mercado de Segunda División, con un suelo que ronda los cinco millones de euros, la exigencia de una plusvalía sobre una futura venta y unas condiciones que, en cualquier caso, dependerán del desarrollo de una negociación que ahora mismo está fría. Osasuna está lejos de esas cifras. Hoy por hoy.

El club rojiblanco tiene muy claro que su ambición deportiva para la temporada 2026-2027 es el ascenso. La dirección deportiva considera a Dubasin una pieza estratégica, tanto por su rendimiento como por el mensaje que supondría mantener a uno de los grandes referentes de la plantilla. Solo una operación fuera de los parámetros habituales del mercado de Segunda División podría modificar esa postura. Las negociaciones están en estos momentos enquistadas. Las diferencias económicas entre ambos clubes siguen siendo importantes y, por el momento, el acuerdo se antoja lejano. El Sporting mantiene una posición muy dura e inflexible y no tiene intención de rebajar de forma significativa sus exigencias. Pese a ello, ambas partes mantienen abierta la vía del diálogo y se esperan nuevos contactos en los próximos días para tratar de acercar posturas.

En Mareo insisten en que la intención del club es afrontar la nueva temporada con Dubasin como una de las grandes referencias del equipo. El atacante, además de su importancia sobre el césped, se ha convertido en un icono para la afición y en una de las imágenes principales de la campaña de abonados, otro argumento que refuerza la voluntad del Sporting de retenerle. Solo una operación de un importe excepcional justificaría un cambio de escenario.

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Mientras tanto, el Sporting sigue trabajando en otros frentes del mercado. La ofensiva por Hugo Guillamón, avanzada también por LA NUEVA ESPAÑA, continúa su curso. El centrocampista, de 26 años, negocia la rescisión de su contrato con el Hajduk Split, de Croacia, un paso previo imprescindible para poder incorporarse al conjunto rojiblanco. Las conversaciones avanzan y el futbolista continúa siendo una de las prioridades de la dirección deportiva para reforzar la medular de cara a la próxima temporada