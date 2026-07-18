El Sporting ultima el fichaje de Alejo Sarco

El Sporting de Gijón tiene muy avanzada la incorporación del delantero argentino Alejo Sarco, atacante de 20 años que pertenecía al Bayer Leverkusen y que ahora busca relanzar su carrera tras una etapa con escaso protagonismo en la Bundesliga. El futbolista, formado en Vélez Sarsfield, está muy cerca de convertirse en nuevo refuerzo rojiblanco para la temporada 2026-27.

La dirección deportiva considera que Sarco reúne un perfil de presente y futuro por su movilidad, capacidad para atacar los espacios y margen de crecimiento. El Sporting llevaba semanas siguiendo su situación y las conversaciones han avanzado de forma positiva para cerrar una operación que reforzará el frente ofensivo del equipo de Nicolás Larcamón.

La llegada de Alejo Sarco se desarrolla de forma paralela a la de Andrés Ferrari, otro de los delanteros elegidos por el club para potenciar el ataque. La intención del Sporting es elevar el nivel competitivo de una parcela que era prioritaria en este mercado y disponer de más alternativas en la punta del ataque.

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Con Ferrari prácticamente cerrado y Sarco muy próximo a convertirse en nuevo jugador rojiblanco, el Sporting acelera la configuración de una delantera renovada con la que espera dar un salto de calidad de cara al nuevo curso.