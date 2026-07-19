El Avilés entra en la carrera por Amadou, delantero del Sporting: solicita la cesión
Los clubes discuten el reparto de la ficha del delantero senegalés
El Real Avilés Industrial ha entrado recientemente en la carrera por la cesión de Amadou Coundoul, delantero del Sporting de Gijón, cuyo futuro continúa abierto y que cuenta con distintos pretendientes en este mercado estival. El interés del conjunto blanquiazul no es nuevo, ya que el atacante senegalés, de 24 años, constituye desde hace tiempo un viejo anhelo de Diego Baeza, presidente de la entidad avilesina.
La entidad presidida por Baeza ya ha trasladado al Sporting su interés en hacerse con el futbolista a préstamo. Sin embargo, la operación se presenta complicada y, por el momento, el acuerdo entre ambas partes se antoja lejano. El principal escollo radica en el reparto de la ficha del delantero, un aspecto que todavía separa las posturas de ambos clubes.
Coundoul disputó la pasada temporada 16 encuentros con el primer equipo rojiblanco, en los que anotó dos goles. El delantero no fue convocado ayer para el amistoso que el Sporting disputó en Miramar, en Luanco, un nuevo indicio de que abandonará la disciplina rojiblanca durante este mercado de verano. No obstante, por el momento el club gijonés no ha alcanzado ningún acuerdo con ninguno de los equipos interesados en hacerse con sus servicios.
Hasta hace apenas unos días, el destino más probable para el futbolista parecía ser el Karpaty de Ucrania. Sin embargo, esa operación se ha enfriado de forma considerable y, a estas alturas, está prácticamente descartada. Las elevadas exigencias económicas planteadas por el Sporting y diversos problemas burocráticos que afectan al club ucraniano han terminado por frenar una negociación que parecía bien encaminada.
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