Nicolás Larcamón sobre la final del Mundial:"Me parece que España llega un punto por encima"

Nicolás Larcamón vivirá en Gijón la final del Mundial entre la Argentina que le vio nacer y la España en la que acaba de iniciar una nueva etapa tras hacerse con el banquillo del Sporting. El técnico rojiblanco reconoce la superioridad mostrada por la selección española durante el torneo, pero confía en ese carácter competitivo que suele acompañar a la albiceleste en las grandes citas: "España está claramente un punto por encima".

¿Cómo está viviendo el Mundial desde España?

La verdad es que resulta un poco raro, porque la primera parte del Mundial la viví en Argentina y para los partidos más emocionantes y decisivos ya estaba aquí. Allí se vive de otra manera, claramente, porque lo compartes con tus principales afectos y vas sellando a fuego esos recuerdos tan particulares que dejan los Mundiales y que permanecen para toda la vida. En la semifinal, no voy a mentir, añoraba estar allí, en mi lugar y con mi gente. Pero toca vivirlo así y ahora estoy disfrutando también de todo lo que propone esta nueva etapa.

¿Dónde ha visto los últimos partidos de Argentina?

El partido contra Egipto lo vi en un sport bar. El de Suiza, por el horario, tuve que verlo en casa, porque la hora era fatal. Y para el de Inglaterra sí nos juntamos, porque era un partido especial. Me junté en casa de Javi, mi asistente y segundo entrenador, junto con la familia.

¿Cómo vivió la semifinal frente a Inglaterra?

Fue uno de esos partidos en los que, a medida que se va desarrollando y ves cómo se suceden los acontecimientos, sabes que estás viviendo algo que se va a recordar durante décadas. Estaba con mi hijo Mateo, que tiene cuatro años, y le decía: "Trata de acordarte de esto, hijo. Trata de grabarlo". En realidad, uno trata de trasladarles cosas que también le sucedieron cuando era pequeño, momentos épicos cuyas imágenes todavía hoy ponen la piel de gallina a todo un pueblo.

¿Qué plan tiene para ver la final del domingo?

Todavía no lo hemos definido, pero seguramente nos juntaremos para verla. Y tendremos que poner el volumen fuerte, porque, si no, nos van a anticipar los goles.

¿Qué le parece que Argentina se enfrente a España en la final y cómo ve a la selección española?

Si nos atenemos estrictamente a lo futbolístico, me parece que España llega un punto por encima. Llega mostrando un rendimiento mucho más consistente y, tanto a nivel colectivo como individual, existe una tendencia evidente a su favor. Después, estos son partidos muy emocionales que no se definen únicamente por el rendimiento futbolístico. También entra en juego la capacidad para gestionar la enorme presión que exigen y todos esos pequeños detalles que pueden resultar determinantes. Creo que ahí Argentina puede equilibrar un poco más el partido. Incluso cuenta con el antecedente inmediato de haber sido campeona, y eso no deja de ser algo que puede liberarte un poco a la hora de afrontar una nueva final. Pienso que será un encuentro muy reñido y, sobre todo, muy atractivo para el espectador.

Como entrenador, ¿qué cree que deben hacer ambos seleccionadores respecto al once inicial?

Creo que, sobre todo, deben respetar lo que los ha traído hasta aquí. No creo que haya que inventar nada. Cada uno va a ganar o morir con su idea, y me parece lo más lógico. Incluso considero que existen algunas similitudes entre ambos en determinados matices del juego.

¿Cómo está viendo a Messi durante este Mundial?

¿Me puedo poner de pie para contestar? Es una de esas leyendas vivientes. Es un jugador que ya ha trascendido a nivel universal, no solamente en el ámbito deportivo, sino también como un ejemplo muy sano para nuestros niños. La vigencia que mantiene como atleta habla de los buenos hábitos que le han permitido seguir brillando al nivel al que lo está haciendo. Hay algo que siempre le destaco: la sencillez, la naturalidad y la autenticidad con las que gestiona un talento tan extraordinario. Pese a ser una figura de semejante dimensión, sigue siendo una persona sencilla, con los pies en la tierra en sus declaraciones y con mucha espontaneidad. Esa es otra de las cosas que más valoro de él.

¿Qué jugadores de España le han gustado más y de quién esperaba un rendimiento superior?

A mí me gusta mucho Dani Olmo. Me parece un jugador espectacular por la estética de sus intervenciones y por su refinamiento técnico. Con Rodri me pasa algo parecido. Unai Simón también ha mostrado un nivel muy alto y, sobre todo, una valentía muy destacada. Entre los rendimientos menos resonantes en relación con lo que se esperaba, quizás el de Pedri sea el más notorio, hasta el punto de haber perdido la titularidad. Y Lamine Yamal, para mí, es claramente el as de espadas. Es un jugador con un talento de otra dimensión. Aunque hasta ahora no haya ofrecido una versión tan extraordinaria como la que sabemos que puede alcanzar, estos son los partidos en los que futbolistas así marcan la diferencia. Él lo sabe y seguramente se esté preparando para una gran noche.

Prácticamente todo su cuerpo técnico es argentino. ¿Cómo están viviendo esa rivalidad con los jugadores del Sporting?

La realidad es que conocimos a los jugadores hace apenas diez días. Ya hemos empezado a tener una mayor interacción, a construir una relación de confianza y a desarrollar el vínculo. Creo que el partido del domingo va a abrir o a destapar ese siguiente nivel de confianza. Eso también forma parte del fútbol. El fútbol nos llena de muchas cosas y, entre ellas, está esa posibilidad de cargar al otro, de vacilarlo un poco. Creo que eso también es sano cuando se presenta la oportunidad. La próxima semana va a tener mucho de todo eso. Espero que sea a mi favor para no sufrir tanto.

¿Se atreve con un pronóstico para la final?

Veo a España en un mejor momento y siento que el dominio del partido estará más de su lado. Pero también confío en que Argentina siempre tiene ese extra que aparece en los momentos más decisivos. Veo a los dos equipos con posibilidades de marcar. El Mundial de España no destaca solamente por los pocos goles que ha encajado, sino también porque apenas le generan ocasiones. El otro día, ante Francia y con la jerarquía de delanteros que tenía enfrente, casi no sufrió situaciones de riesgo. Eso demuestra que va a ser una final muy difícil para Argentina. Después veremos quién consigue ganarla. ○

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