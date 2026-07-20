El ataque focaliza la planificación del Sporting

La planificación deportiva del Sporting vive días de máximo ajetreo en Mareo justo en la víspera de que el equipo rojiblanco ponga rumbo este martes a su concentración de pretemporada en Vigo. La dirección deportiva mantiene abiertos numerosos frentes, aunque la atención se centra especialmente en la delantera, donde coinciden cuatro operaciones de calado: los inminentes fichajes de Alejo Sarco y Andrés Ferrari, la situación de Jonathan Dubasin y el futuro de Amadou Coundoul. Las últimas horas han sido especialmente intensas en las oficinas del club, con contactos y gestiones para intentar dejar encarrilados varios movimientos antes del viaje del primer equipo.

Los dos fichajes más próximos a concretarse son los de Sarco, en una operación avanzada por LA NUEVA ESPAÑA, y Ferrari, que ya se encuentran en Gijón. El argentino dedicó buena parte de la jornada del domingo a superar el reconocimiento médico y completar todos los trámites previos a la firma de su contrato, incluida la grabación del material audiovisual para su presentación oficial. Mientras, Ferrari permanece a la espera de que Sporting y el Sint-Truidense belga culminen los últimos trámites burocráticos para formalizar su cesión. Salvo contratiempos de última hora, alguno de los dos anuncios, o incluso ambos, podrían producirse este mismo lunes.

Al mismo tiempo, el Sporting sigue muy pendiente de la situación de Jonathan Dubasin. El club rojiblanco ha dejado clara su postura y remite a la cláusula de rescisión para abrir la puerta a la salida del atacante. Su posición pasa por no negociar por debajo de un suelo de cinco millones de euros y un porcentaje importante de una futura plusvalía en caso de venta. Aunque en las últimas horas no se han producido avances significativos, Osasuna no da por perdida la operación y no se descarta que el conjunto navarro realice una nueva ofensiva para tratar de convencer a la entidad gijonesa.

Otro de los expedientes abiertos es el de Amadou Coundoul. Como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, el Avilés ha presentado una propuesta para incorporar al delantero senegalés en calidad de cedido, aunque las conversaciones continúan abiertas porque todavía no existe un acuerdo sobre el reparto de la ficha del futbolista.

El conjunto avilesino ha ganado enteros en los últimos días después de que se cayera la opción del Karpaty ucraniano, una operación que finalmente no prosperó tanto por la falta de entendimiento entre los clubes como por distintos trámites burocráticos, por lo que el futuro del atacante sigue pendiente de resolución.

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Paralelamente, el Sporting también espera una respuesta inminente de Hugo Guillamón. El centrocampista, que va a rescindir su contrato con el Hajduk Split y que, por el momento, no dispone de opciones firmes para jugar en Primera División, tiene sobre la mesa la propuesta rojiblanca avanzada por LA NUEVA ESPAÑA, con el club gijonés pendiente de conocer su decisión en las próximas horas.