Jornada clave por Hugo Guillamón: el Sporting de Gijón trata de avanzar por el pivote

El Sporting de Gijón trata de avanzar este lunes en el fichaje de Hugo Guillamón. La ofensiva, avanzada por LA NUEVA ESPAÑA, vive una jornada importante, con el club rojiblanco tratando de agilizar la incorporación del pivote valenciano, de 26 años, considerado una prioridad absoluta para reforzar el centro del campo de cara a la próxima temporada. Guillamón tiene avanzada su rescisión con el Hajduk Split croata. Las conversaciones entre el Sporting y el entorno del futbolista continúan abiertas y las sensaciones son positivas. Guillamón ve con muy buenos ojos la posibilidad de recalar en Mareo y las negociaciones se centran ahora en terminar de perfilar los últimos detalles del contrato. Incluso podría incorporarse al "stage" en Vigo, que comienza este martes. Entre los asuntos pendientes figuran la duración del vínculo, diversas cláusulas variables y otros aspectos del acuerdo que ambas partes tratan de cerrar.

El principal condicionante de la operación pasa ahora mismo por la posibilidad de que irrumpa algún club de Primera División dispuesto a lanzarse por el futbolista, algo que de momento no ha sucedido. Ese es el escenario que mantiene en alerta al Sporting, consciente de que el interés de un equipo de la máxima categoría podría modificar el rumbo de una negociación que, en cualquier caso, ha avanzado de forma notable durante los últimos días. La negociación está siendo pilotada por Salomon Behar, que se encuentra a los mandos de una operación estratégica para la dirección deportiva rojiblanca. En Mareo consideran que Guillamón reúne el perfil ideal para apuntalar la medular y por ello están concentrando buena parte de sus esfuerzos en tratar de cerrar cuanto antes el acuerdo. Guillamón valora muy positivamente el proyecto deportivo que se le ha presentado y contempla con buenos ojos convertirse en nuevo jugador rojiblanco. De hecho, sobre la mesa incluso existe la posibilidad de que, si la operación queda resuelta en las próximas horas, pueda incorporarse directamente a la concentración que el equipo inicia este martes en Vigo.

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Mientras tanto, el Sporting mantiene una postura completamente firme en otro de los asuntos destacados del mercado. El club continúa enrocado respecto a Jonathan Dubasin y no tiene intención de facilitar su salida rumbo a Osasuna. La entidad gijonesa sigue apostando por la continuidad del atacante, al que considera una pieza importante dentro del proyecto de la próxima temporada, por lo que, a día de hoy, ve muy complicada cualquier operación que suponga la marcha del “Pingüino”.