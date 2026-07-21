Dubasin pide públicamente salir del Sporting de Gijón, con una oferta de Osasuna: "Soy yo quien se quiere ir"

Bombazo en el Sporting de Gijón. Jonathan Dubasin ha solicitado al Real Sporting de Gijón que acepte negociar con el Club Atlético Osasuna su salida del club. «Soy yo quien se quiere ir», asegura el delantero rojiblanco en un contundente comunicado oficial, en el que también afirma que «debo cumplir mi sueño y el de mi familia». El atacante, que ya no disputó el encuentro de Miramar por unas molestias físicas y que este martes tampoco se ejercitó con el grupo en Mareo, se ha desplazado con el resto de la expedición a Vigo. Su mensaje supone un punto de inflexión en una operación adelantada en exclusiva por LA NUEVA ESPAÑA y que ahora entra en una nueva dimensión. El movimiento es muy arriesgado del jugador, que está haciendo todo lo posible por cumplir su sueño de jugar en Primera División.

«Hola, sportinguistas. Después de todos los rumores de estos días, me veo en la obligación de aclarar las cosas», comienza el futbolista, antes de lanzar el mensaje más contundente de su comunicado. «Quiero aclararos que soy yo quien se quiere ir y quien ha pedido que se busque una fórmula de salida pese a existir una cláusula», escribe Dubasin, dejando claro que la iniciativa parte exclusivamente de él.

El delantero también exonera al Grupo Orlegi de cualquier responsabilidad en la operación. «El Grupo Orlegi en todo momento me ha comunicado su deseo de que yo siguiera en la plantilla», señala. Y explica el motivo de su decisión: «Si tengo la oportunidad de jugar en Primera División, debo hacerlo, ya que ha sido mi sueño desde que toqué el primer balón y no sé si otro año voy a tener esta oportunidad».

Dubasin también tiene palabras de agradecimiento para el sportinguismo. «He dado todo siempre por este escudo», afirma. «Ojalá subáis donde os merecéis y nos volvamos a encontrar», añade, antes de insistir en que «seguiré siendo un sportinguista más, pero yo ahora mismo debo cumplir mi sueño y el de mi familia». El comunicado concluye con otro mensaje dirigido a la afición: «No sé si finalmente se acabará haciendo la operación, pero daros SIEMPRE las GRACIAS por TODO. Gijón ya forma parte de nosotros porque nos habéis hecho sentir como en CASA».

La publicación del futbolista cambia el escenario de una operación que hasta ahora se estaba desarrollando únicamente entre los clubes y donde el Sporting se había mostrado reacio a negociar. Osasuna ya ha presentado una segunda oferta superior a los tres millones de euros que, entre cantidad fija y variables, ronda los 3,5 millones. Sin embargo, el club rojiblanco ha cifrado la salida del jugador en un suelo de cinco millones de euros, además de un porcentaje de una futura venta.

Noticias relacionadas

El movimiento de Dubasin supone un giro relevante en una operación que parecía enquistada. Después de que el Grupo Orlegi declarase al futbolista intransferible y de que José Riestra, presidente ejecutivo del club rojiblanco, garantizase por activa y por pasiva su continuidad, es ahora el propio delantero quien solicita públicamente al Sporting que negocie con el Club Atlético Osasuna.