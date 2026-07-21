Ya es ofical, el Sporting de Gijón ficha a Alejo Sarco y estas son sus primeras declaraciones: "Estoy muy feliz..."

"Estoy muy feliz de estar ya ácá' en Asturias; espero veros pronto a todos los sportinguistas". El Sporting de Gijón ha anunciado este martes de manera oficial el fichaje del delantero argentino Alejo Sarco, de 20 años, en una operación avanzada por LA NUEVA ESPAÑA. El punta llega al club rojiblanco libre, después de rescindir con el Bayer Leverkusen. El club alemán se reserva una opción de recompra del atacante internacional con Argentina en categorías inferiores, tal y como recoge el comunicado del club gijonés. Sarco, que llevaba varios días en Gijón, se entrenará esta misma mañana con el equipo a las órdenes de Nicolás Larcamón y esta tarde viajará con sus compañeros al 'stage' de Vigo, ciudad en la que el Sporting se alojará hasta este domingo. El club ha anunciado su fichaje con un curioso vídeo donde se ve al delantero en el estadio del Marino de Luanco Miramar, donde apareció de golpe el pasado sábado, y también como un turista más en Gijón.

Delantero que hizo mucho ruido en el fútbol argentino, siendo una de las grandes esperanzas del país cuando irrumpió en el caladero de Vélez Sarsfield, Sarcó llamó la atención del Leverkusen, uno de los conjuntos más importantes de Europa. Esta última temporada no pudo tener continuidad en la Bundesliga -tampoco en su cesión al Borussia Mönchengladbach-.

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Su llegada eleva el techo competitivo del ataque del Sporting de Gijón. El siguiente movimiento será el anuncio del fichaje de Andrés Ferrari, que completará la delantera rojiblanca. La operación para que el uruguayo llegue cedido del Sint-Truidense belga está cerrada y solo falta que se remate la burocracia para que se complete el acuerdo. Sarco y Ferrari se sumarán a Juan Otero y Jonathan Dubasin para formar el ataque del proyecto de Larcamón.