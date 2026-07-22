Las palabras de Rubén Yáñez sobre el caso Dubasin: "Todos le entendemos"

Rubén Yáñez se mostró empático con su compañero Jonathan Dubasin, quien ha apretado para dejar el club y se encuentra a un paso de salir del Sporting de Gijón para recalar en Osasuna: "Todos le entendemos", dijo tras terminar el encuentro amistoso ante el Celta Fortuna en Afouteza.

Dubasin: “Es una situación entre el jugador y el club. Entiendo a ambas partes, no es una situación fácil. Al final el jugador mira lo mejor para él, para su familia. Y el club también va a defender sus intereses. Poco más te puedo decir. Hay que entender que son situaciones complejas. Los jugadores tenemos que respetar eso. No nos tenemos que desfocalizar de lo que venimos trabajando durante la pretemporada. Lo que tengo claro es que todos los que estemos aquí de cara al inicio de temporada vamos a darlo todo para defender este escudo".

¿Hay que darle un poco de normalidad? "Sí, porque es una situación normal. Yo creo que todos los jugadores entendemos la situación de Duba. Tiene una oportunidad para dar un paso hacia adelante en su carrera. Nosotros al final respetamos todo tipo de decisión. Y no hay que darle mucha más exposición de la que ya tiene. Es una situación que es entre el club y él y nosotros poco más podemos decir. Nosotros estamos con él. El día a día no ha cambiado absolutamente nada. Duba ha tenido una actitud espectacular. Prefiero darle más normalidad de la que se le da".

¿Se debilita el proyecto con la salida de Duba?: En caso de que salga Duba, pues obviamente es una gran pérdida porque es un jugadorazo. Lo ha demostrado. Pero sigo pensando que los que estemos aquí son suficientemente capaces y tenemos todas las capacidades de enfrentar una temporada para pelear por lo máximo. Duba es un jugador importante, pero seguimos siendo varios jugadores importantes de este equipo. No tengo ninguna duda de que no va a ser para mal".

¿Buenas sensaciones del equipo hoy?: Sí, así es. Creo que el partido ha sido bueno. Hemos tenido buenas sensaciones Dos victorias que llevamos, entonces eso es señal de que se está haciendo bien el trabajo. Estamos cimentando las bases para enfrentar la temporada con las máximas ganas y máximos recursos posibles".

¿En qué está incidiendo más Larcamón?: "Sobre todo incide en ser un poco más protagonistas con el balón, dominar más las fases del partido. Estamos en ello. En los partidos se ve".

Noticias relacionadas

¿Cómo se está adaptando el equipo a la línea de cinco?: "Al final son situaciones que vamos valorando. Muchas veces no es un cinco puro tenemos carrileros con tres centrales y vamos transformando. Hay fases de juego que a lo mejor requerimos de línea de cuatro y modificamos durante el partido. Esa multifaceta que podemos mostrar durante un partido nos va a dar mucho para poder competir en los partidos".