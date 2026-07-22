Riestra se pronuncia sobre el 'caso Dubasin': "El deseo del jugador es salir de la institución..."
"Hemos decidido explorar la posibilidad siempre que se cumplan las condiciones", afirma el ejecutivo en plenas negociaciones con Osasuna
José Riestra, presidente ejecutivo del Sporting de Gijón, se pronunció este miércoles sobre el ‘caso Dubasin’ a través de un comunicado publicado en su cuenta de X, antes Twitter. En plenas negociaciones con Osasuna para traspasar al delantero, el ejecutivo ha tratado de explicar a la masa social del club gijonés los entresijos de una operación a todas luces indeseada para el Sporting de Gijón, pero que está ya muy cerca de concretarse. “A toda nuestra afición, desde hace meses hemos sido muy claros con los objetivos a nivel institución, no es nuestro deseo traspasar a ningún jugador”, afirmó el dirigente. Riestra recordó además que “a finales de la temporada dejamos claro la situación de cada uno de nuestros jugadores”, aunque reconoció que “el deseo de uno de ellos es salir de la Institución y buscar cumplir un sueño”. Por ello, explicó que el Sporting ha aceptado, “siempre y cuando se cumplan las condiciones que establece el club”, “explorar esta posibilidad”.
Las declaraciones del máximo dirigente rojiblanco llegan en un momento en el que las negociaciones entre Osasuna y el Sporting por Jonathan Dubasin se encuentran muy avanzadas. Ambas entidades manejan un principio de acuerdo para el traspaso del delantero, una operación que, según ha podido saber este medio, se cerraría por cuatro millones de euros fijos, además de variables que podrían elevar la cifra hasta cerca de los cinco millones y un porcentaje de la plusvalía de una futura venta, aunque todavía quedan algunos detalles por rematar antes de que el acuerdo sea definitivo.
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