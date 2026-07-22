La segunda equipación del Sporting apuesta por el verde y homenajea al Muro de San Lorenzo: "La va a romper; será un éxito"

Un tono verde oscuro, con detalles dorados en cuello y mangas y un guiño al Muro de San Lorenzo. Esos son los principales rasgos de la segunda equipación del Sporting de Gijón para la inminente temporada, presentada este miércoles en la escalera 12 del arenal más emblemático de la ciudad con los hermanos Jorge y Alejandro García Torre como "modelos". Los exrojiblancos se quitaron al unísono sus sudaderas para mostrar una camiseta que enseguida suscitó los aplausos de las decenas de aficionados congregados para presenciar el informal acto. La vestimenta tuvo una gran acogida. "La va a romper; será un éxito", subrayaron los seguidores.

Así es la segunda equipación del Sporting para la temporada 2026-2027 / Marcos León / LNE

Los jugadores de campo lucirán un verde oscuro que se expande también a pantalón y medias. En la camiseta, la trama que se dibuja mediante bordados representa la barandilla de San Lorenzo. En el cuello, además, se puede leer el lema "Lo nuestro nos hace únicos". La propuesta viene de la mano de Siroko, que se estrena esta campaña como proveedor técnico del club. "El verde de los bosques de Asturias, del mar y de la sidra toma el protagonismo para el nuevo curso", afirma el Sporting en un comunicado. Por su parte, la indumentaria de los porteros será amarilla. Cuenta con cuello redondo y se recupera la manga larga con puños.

"Es muy guapa y elegante, el detalle de la barandilla es espectacular; esperemos que dé suerte y el verano que viene la pongamos para celebrar grandes cosas", manifestó Jorge García Torre. En una línea similar se expresó su hermano. "Salta a la vista el trabajazo que se ha hecho; ojalá traiga muchos éxitos deportivos, el Sporting tiene una camiseta para lucir por todos los campos de España", aseguró el gijonés, que destacó la "originalidad" de la apuesta y ese tributo al Muro, una "seña de identidad".

Aficionados de todas las edades no dudaron en acercarse a la playa para ver de primera mano el diseño de esta segunda "piel", que causó furor. "Me gusta; está muy chula", comentó Lucas Suárez, "ilusionado" con la nueva temporada. Espera que no haya muchas salidas importantes. De inmediato sale a colación el nombre de Jonathan Dubasin, que ya ha comunicado su deseo de abandonar la entidad. "Entiendo que quiera jugar en Primera, pero como sportinguista me duele", proclamó el joven.

Javier Otero acudió con una gorra roja del Sporting. El verde, eso sí, también le fascinó. "Es guapísima la camiseta; de las mejores que sacaron en años", indicó Otero, que vaticinó que esta equipación será "un éxito". Sobre Dubasin, fue contundente. "El que no quiera estar aquí, que se largue; yo también quiero ver al Sporting en Primera y lo veo en Segunda", sostuvo el veterano hincha.

Los hermanos García Torre posaron con un grupo de críos y repartieron varias camisetas. Uno de los afortunados que se llevó una prenda a casa fue Pablo Longo. "Me parece brutal; recuerda mogollón a Asturias, a la sidra", declaró Longo apoyado precisamente en la barandilla del Muro. Sobre el nuevo curso, apuntó que "tiene buena pinta". En el tema Dubasin fue tajante. "Hay que pasar por caja", sentenció. En ese sentido, las negociaciones entre Sporting y Osasuna por el atacante —operación adelantada por LA NUEVA ESPAÑA— han avanzado significativamente en las últimas horas.