El Sporting estudia llevar a El Molinón el amistoso contra el Valladolid

El amistoso de pretemporada entre el Sporting y el Real Valladolid, previsto para el sábado 8 de agosto y anunciado inicialmente para disputarse en la Escuela de Fútbol de Mareo, podría acabar celebrándose en El Molinón-Enrique Castro Quini, aunque por el momento es una posibilidad que todavía no está cerrada de forma definitiva. El club rojiblanco y la entidad pucelana llevan días valorando esta alternativa y mantienen conversaciones al respecto, convencidos de que el estadio ofrece un escenario más adecuado para realizar uno de los últimos ensayos antes del comienzo de la competición oficial.

La opción de trasladar el encuentro a El Molinón también abre la puerta a otros cambios en la organización del partido. Entre ellos figura la posibilidad de modificar el horario que se viene manejando internamente, fijado inicialmente para las 10.00 horas, así como la de permitir la presencia de público en las gradas. En este último aspecto tampoco existe una decisión definitiva, ya que la apertura del estadio obligaría a poner en marcha el correspondiente dispositivo de seguridad, control de accesos, personal auxiliar y resto de servicios necesarios para un partido con espectadores, lo que supone un coste añadido que el Sporting continúa valorando antes de adoptar una decisión.

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En cualquier caso, desde el club se insiste en que este posible cambio de escenario no guarda relación alguna con el Trofeo Villa de Gijón ni responde a ningún otro condicionante externo. Se trata simplemente de una posibilidad que Sporting y Real Valladolid consideran beneficiosa desde el punto de vista deportivo, al entender que disputar el amistoso en El Molinón permitiría realizar una prueba mucho más cercana a las condiciones reales que ambos equipos se encontrarán apenas unos días después con el inicio de la temporada.