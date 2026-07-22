El Sporting de Gijón gana y agrada en Vigo: victoria 0-2 al Celta Fortuna

El Sporting de Gijón firmó un convincente triunfo ante el Celta Fortuna (0-2) en su segundo amistoso del verano, disputado en la Ciudad Deportiva Afouteza, cerrada a cal y canto. No pareció el conjunto gijonés un equipo de verano, de prueba, sino más bien uno más hecho, de primavera. Los goles de Gaspar Campos y Pablo García coronaron una actuación muy seria de los rojiblancos, infinitamente mejores que en el estreno de Miramar. El resultado, de hecho, se quedó corto para los méritos del equipo de Nicolás Larcamón: Miguel Conde vio cómo le anulaban un gol muy dudoso por fuera de juego y tanto Gelabert como Ferreres dispusieron de ocasiones muy claras para convertir la victoria en goleada. Además del buen juego y de la evidente mejoría defensiva, el encuentro dejó una actuación redonda de muchos de los canteranos que ya están en la dinámica del primer equipo y la irrupción de una de las caras nuevas del verano, Nikita Yosifov.

Sin público en las gradas y con la inmensidad de Afouteza como único escenario, el balón rodó entre el silencio de la ciudad deportiva del Celta. Apenas algunos representantes de ambos clubes, dos viejos conocidos como Kevin Vázquez y David Rodríguez y un Dubasin vestido de calle mientras se cierra su salida a Osasuna, sentado junto al improvisado banquillo, siguieron un amistoso que tuvo mucho de ensayo, pero bastante más de lo que suele ofrecer un partido de julio. Con balón, el equipo de Larcamón mostró mucha más personalidad que en el estreno de Miramar y, sin él, apenas concedió situaciones de peligro a un Celta Fortuna muy joven, repleto de juveniles, bisoño. Larcamón volvió a repartir minutos con dos onces completamente distintos y aprovechó para insistir en varias de las pruebas que viene ensayando desde el inicio de la pretemporada. La principal novedad fue ver a Gaspar Campos actuando como delantero junto a Otero, una variante que el técnico parece decidido a seguir explorando. El gijonés respondió con personalidad, participó mucho en el juego y acabó encontrando el premio del gol. A su alrededor también sobresalieron Mata y Bruno Rubio. El ocaso del primer tiempo resolvió el partido. En apenas diez, quince minutos, los rojiblancos noquearon al filial celeste. Primero fue Otero quien estuvo a nada de marcar. Pero el 0-1 fue obra de Gaspar. Un golazo, por la escuadra, tras un enorme disparo desde la frontal. El tanto allanó el triunfo a los gijoneses, mucho más maduros. Instantes después, Pablo García dejó todo listo. Bruno Rubio reventó un balón al larguero y el rechazo le cayó a García, muy atento. Ojo con el gol, porque el canterano se juega su futuro.

Tras el paso por los vestuarios, el entrenador rojiblanco renovó por completo el equipo, pero el guion apenas cambió. El Sporting siguió mandando con balón y encontró todavía más profundidad con la entrada de Ferreres por la derecha y Nikita Iosifov por la izquierda. El extremo ruso dejó destellos de un futbolista diferente. Cada arrancada sembró la duda en la defensa celeste y cada intervención pareció tener sentido. Con apenas unos entrenamientos a las órdenes de Larcamón, ya exhibe desborde, velocidad, personalidad y un último pase que invita al optimismo. Fue, sin duda, uno de los nombres propios de la tarde en Afouteza. El segundo tiempo terminó siendo un monólogo rojiblanco. De las botas de Iosifov nacieron dos acciones que bien pudieron ensanchar el marcador. Primero dejó solo a Gelabert, que no encontró el premio, y poco después asistió a Miguel Conde, cuyo tanto fue anulado por un fuera de juego muy ajustado que dejó muchas dudas. Ferreres también rozó el gol en una ocasión clarísima y Sarco, todavía falto de ritmo, dispuso de varias oportunidades para estrenarse. El 0-2 acabó siendo un premio demasiado corto para un Sporting que, por momentos, jugó con la naturalidad y el descaro de quien empieza a reconocerse en la idea de su entrenador.

Celta Fortuna: Marcos, Ribes, Seyni, Milla, Jan Oliveras, Capdevila, Mateo, Pedro, Kibet, Sueiro y Álvaro Marín.

También jugaron: Ángel Dávila, Barone, Gavián, Raúl, Meixús, Diego López, Dabni Ruiz, Hugo López, Noah, Cristian Carro, Diego Matute y Jorge Pérez.

Sporting: Arana, Pablo Vázquez, Guille Rosas, Pablo García, Iker Martínez, Álex Diego, Mata, Manu Rodríguez, Gaspar, Bruno y Otero.

También jugaron: Yáñez, Gularte, Duñabeitia, Diego Sánchez, Ferreres, Nikita, Enol, Corredera, Gelabert, Sarco, Bustos y Miguel Conde.

Goles: 0-1, min 36: Gaspar. 0-2, min 41: Pablo García

Árbitro: Javier Figuereido (C. Gallego).

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