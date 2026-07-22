Sporting de Gijón y Osasuna acercan posturas por Dubasin: las claves de la negociación

Las negociaciones entre el Sporting y Osasuna por Jonathan Dubasin avanzan de forma importante, aunque todavía no están cerradas. La operación, adelantada por LA NUEVA ESPAÑA, ha experimentado un impulso significativo en las últimas horas, con contactos constantes entre las partes durante toda la jornada del martes, que se prolongaron hasta prácticamente la madrugada. El paso al frente dado por el futbolista, que en su comunicado afirmó que “soy yo quien se quiere ir y quien ha pedido que se busque una fórmula de salida pese a existir una cláusula”, ha supuesto un punto de inflexión en la negociación. Su decisión de hacer pública su postura ha agilizado las conversaciones y ha llevado al Sporting a flexibilizar su posición inicial, abriendo definitivamente una vía de negociación que hasta ese momento se mantenía mucho más rígida.

Osasuna ha intensificado las conversaciones con Salomón Behar, responsable del área de Trade en México, y ha elevado de forma considerable las cifras de sus dos primeras propuestas. La oferta del conjunto navarro está cerca de los cuatro millones de euros fijos y podría llegar a esa cifra este mismo miércoles. La propuesta contempla también unas variables de relativamente fácil cumplimiento que permitirían acercar el montante total de la operación a los cinco millones de euros, además de incluir un porcentaje sobre una futura plusvalía en caso de venta. No obstante, las negociaciones siguen abiertas y las conversaciones continúan centradas en acercar posturas tanto en la valoración definitiva del traspaso como en cuestiones relacionadas con la estructura y las fórmulas de pago.

El Sporting mantiene por ahora su pretensión de alcanzar cinco millones de euros por el traspaso, además de reservarse un porcentaje de una futura plusvalía. Aunque todavía no existe un acuerdo definitivo, el importante acercamiento producido durante las últimas horas ha reducido de forma notable la distancia entre ambas partes y mantiene la negociación en una fase muy avanzada.

Mientras tanto, Jonathan Dubasin continúa concentrado con el Sporting en el Hotel Pazo Los Escudos y este miércoles no participará en el amistoso que el conjunto rojiblanco disputará frente al Celta Fortuna en la Ciudad Deportiva Afouteza.