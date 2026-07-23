Acuerdo inminente Sporting de Gijón-Osasuna por Dubasin: las claves de la operación

Acuerdo total entre el Sporting de Gijón y el Club Atlético Osasuna por Jonathan Dubasin. La salida del atacante rojiblanco es ya inminente después de que ambas entidades hayan alcanzado un entendimiento definitivo para cerrar una de las operaciones más importantes del verano en Mareo. Dubasin dejará el Sporting, club donde ha militado en los dos últimos años. Se va para cumplir su sueño de jugar en Primera División. La negociación, adelantada en exclusiva por LA NUEVA ESPAÑA, quedó ayer virtualmente cerrada y únicamente está pendiente del visto bueno definitivo, documentación e intercambio de los contratos. El acuerdo contempla el pago de cuatro millones de euros fijos, además de un millón de euros en variables, de cumplimiento considerado asequible, y un porcentaje de una futura plusvalía por venta para el Sporting de Gijón.

Dubasin ha formado parte este jueves de una actividad grupal con el resto de la plantilla. Se le ha visto sonriente. E incluso bromista. Siempre pegado de Manu Rodríguez.Las negociaciones entre ambas entidades han sido especialmente intensas durante los últimos días, con contactos prácticamente permanentes entre el Club Atlético Osasuna y Salomón Behar, responsable del área de Trade en México. El firme deseo de Dubasin de dar el salto a Primera División también resultó decisivo para desbloquear la operación. El futbolista asumió un importante desgaste público para facilitar el acuerdo, llegando incluso a hacer público un comunicado en el que reconocía que era él quien había solicitado encontrar una fórmula para abandonar el Sporting pese a disponer de una cláusula de rescisión.

Dubasin firmará un contrato para las próximas cuatro temporadas con la entidad navarra, que logra incorporar a uno de los futbolistas más determinantes de la pasada campaña en Segunda División. Mientras tanto, el Sporting acelerará la búsqueda de un delantero que cubra la importante vacante que deja el hispano-belga en la plantilla de Nicolás Larcamón, al tiempo que continúa trabajando en otras incorporaciones para completar el proyecto deportivo. La salida de Dubasin obligará al Sporting a acudir al mercado para reforzar su ataque. En estos momentos, Larcamón cuenta para esa demarcación con Juan Otero, Alejo Sarco y Andrés Ferrari, cuya incorporación únicamente está pendiente de anuncio oficial.

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Por otro lado, en Mareo también esperan cerrar en cuestión de días la contratación de Hugo Guillamón, en una operación avanzada por LA NUEVA ESPAÑA. El Sporting lleva días negociando con el centrocampista, que ya tiene resuelta su rescisión con el Hajduk Split, aunque su llegada todavía permanece pendiente de resolver algunos flecos y del visto bueno definitivo del mediocentro, de 26 años. La dirección deportiva rojiblanca mantiene igualmente abiertos otros frentes para completar la plantilla. La prioridad para reforzar el eje de la defensa sigue siendo el regreso de Andrés Cuenca, mientras que para el extremo el principal objetivo continúa siendo Jastin García.