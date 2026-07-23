Karrikaburu vuelve a la mesa del Sporting ante la inminente salida de Dubasin

La inminente salida de Jonathan Dubasin rumbo a Osasuna ha reactivado el trabajo del Sporting de Gijón en la búsqueda de un delantero de características similares. La dirección deportiva rojiblanca da prácticamente por hecha la marcha del atacante, en una operación que rondará los cinco millones de euros entre una cantidad fija de alrededor de cuatro millones y medio y otro millón en variables, por lo que ya rastrea el mercado en busca de un futbolista que pueda ocupar ese perfil ofensivo. En ese escenario, uno de los nombres que vuelve a aparecer sobre la mesa es el de Jon Karrikaburu, un delantero que siempre ha contado con el respaldo de la comisión deportiva que lidera Gerardo García.

El atacante de la Real Sociedad no entra en los planes de Pellegrino Matarazzo para la próxima temporada y volverá a salir del conjunto donostiarra en busca de un destino donde tenga continuidad. Esa situación vuelve a colocarle en el mercado y el Sporting es uno de los clubes que permanece atento a su futuro. No es una opción nueva, sino un viejo conocido para la entidad rojiblanca, que ha valorado su incorporación en prácticamente todas las ventanas de fichajes de las últimas temporadas, aunque por diferentes circunstancias nunca terminó cristalizando.

En cualquier caso, Karrikaburu no es el único nombre que maneja el Sporting. La comisión deportiva que lidera Gerardo García trabaja en distintas alternativas, con un especial seguimiento al mercado nacional, donde considera que existen varios perfiles que encajan en la idea que busca el club para sustituir a Dubasin. Al mismo tiempo, la entidad rojiblanca tampoco descarta acudir al mercado internacional si surge una oportunidad que reúna las condiciones deportivas y económicas adecuadas.

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Karrikaburu, sin embargo, vuelve a ganar enteros por tratarse de un futbolista que lleva tiempo convenciendo en Mareo. Su juventud, su conocimiento del fútbol español y unas características que encajan con el perfil que pretende incorporar el Sporting hacen que vuelva a situarse entre las opciones que estudia la dirección deportiva. Por ahora no existe una negociación avanzada, pero sí un interés que nunca ha desaparecido y que vuelve a cobrar fuerza ahora que el club se prepara para afrontar el relevo de Jonathan Dubasin.