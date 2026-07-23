Problemas en el Sporting de Gijón: la UEFA no admite la licencia de Larcamón para el fútbol español

A menos de un mes para el inicio de la competición, el Sporting de Gijón trabaja contrarreloj para resolver un problema que afecta directamente a su banquillo. A día de hoy, Nicolás Larcamón no podría ser inscrito como primer entrenador del conjunto rojiblanco ni sentarse oficialmente en el banquillo de El Molinón al no tener completada la convalidación de su licencia UEFA Pro. Tal y como adelantó Fútbol Asturiano y ha podido confirmar LA NUEVA ESPAÑA, la UEFA no ha tramitado todavía la licencia UEFA Pro del entrenador agentino, requisito indispensable para entrenar en España. El club lleva trabajando en este expediente desde el pasado mes de mayo, en un proceso que todavía sigue pendiente de resolución por parte de la UEFA. La situación, además, no afecta únicamente a Larcamón, ya que su segundo entrenador, Javier Berges, tampoco reúne en estos momentos los requisitos exigidos para poder ejercer como primer entrenador.

El origen del problema reside en los criterios que aplica la UEFA para homologar las titulaciones de entrenadores procedentes de federaciones ajenas al organismo europeo. La normativa establece que, para obtener la convalidación de la licencia UEFA Pro, el técnico debe acreditar tres años de experiencia como primer entrenador en la máxima categoría desde la obtención de la titulación equivalente. Es precisamente en la interpretación de ese requisito donde se encuentra el desacuerdo entre el Sporting y el organismo europeo.

Fuentes del Sporting sostienen que Nicolás Larcamón cumple sobradamente con las exigencias, ya que acumula cerca de una década entrenando en la élite del fútbol sudamericano, con experiencia en la Primera División de México y Chile, además de haber dirigido equipos en competiciones internacionales como la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. Sin embargo, la UEFA únicamente le reconoce, por el momento, algo más de dos años de esa trayectoria al considerar que parte de la experiencia aportada no puede computarse a efectos de la convalidación. La discrepancia, según las mismas fuentes, se reduce a unos meses, motivo por el que el Sporting y el propio entrenador llevan semanas remitiendo contratos y otra documentación con la intención de acreditar todo su recorrido profesional y desbloquear definitivamente el expediente.

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En Mareo aseguran que conocían esta circunstancia desde el primer momento y transmiten tranquilidad pese a que el calendario aprieta. El club confía en que la documentación aportada permita resolver el expediente antes del inicio de la Liga y que Larcamón pueda ser inscrito con normalidad como primer entrenador. En caso de que la convalidación no llegue a tiempo, el Sporting se vería obligado a buscar una solución provisional para cumplir con la normativa mientras la UEFA resuelve definitivamente el proceso