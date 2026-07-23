El Sporting de Gijón aprueba la ampliación de capital y nombra a Santiago Hevia nuevo consejero en sustitución de Martin Hollaender

La Junta Extraordinaria de Accionistas del Sporting de Gijón dio para mucho. Una de las novedades que salieron de esta reunión, en la que se aprobó la ampliación de capital del club rojiblanco, fue el cambio en el Consejo de Administración, del que se marcha Martín Hollaender por sus «responsabilidades en Estados Unidos» y al que llega Santiago Hevia, que aportará «experiencia, conocimientos e ilusión» al club, según explicó Alfonso Villalva, vicepresidente primero del Consejo de Administración. Hevia aseguró tras ser anunciado que le «honra este nombramiento» y que, a partir de ahora, va «a darlo todo».

Una ampliación de capital de 23,3 millones

La Junta fue por los cauces esperados, llevando adelante una ampliación de capital de 23.311.107,20 euros, dividida en dos tramos. El primero contempla un aumento de capital de 12.311.064,30 euros mediante la emisión de 204.843 acciones nuevas, de 60,10 euros de valor nominal cada una, que se realizará mediante la compensación de créditos, en este caso el préstamo participativo que otorgó Orlegi al club el año pasado.

Los accionistas tendrán derecho preferente

El segundo tramo asciende a 11.000.042,90 euros y se ejecutaría mediante la emisión de 183.029 nuevas acciones ordinarias, también de 60,10 euros. En este caso, la ampliación se llevará a cabo con las aportaciones de los actuales accionistas, que son los que tienen el derecho de suscripción preferente.

Riestra aborda la posible salida de Dubasin

Al término de la reunión, José Riestra, presidente ejecutivo del Sporting, quiso tener una charla con los accionistas que estuvieron presentes en la Junta y tratar varios temas de actualidad que preocupan a la afición rojiblanca. El primero fue el tema de Dubasin y su posible salida con destino al Osasuna, después de que el club asegurara que era intransferible y solo se marcharía con el pago de su cláusula de rescisión.

Riestra reconoció que la situación ha cambiado y afeó la actitud del jugador y de su entorno para forzar al club a que lo deje salir a un equipo de Primera División. También, en esa conversación, salió a colación la indefensión en la que se encuentran los clubes cuando se dan este tipo de situaciones. El presidente ejecutivo abogó por buscar una solución y avenirse a negociar con la entidad navarra.

El Sporting confía en resolver el caso Larcamón

También se refirió Riestra al caso del entrenador Larcamón, que, según adelantó Fútbol Asturiano y pudo confirmar LA NUEVA ESPAÑA, aún no tiene la ficha debido a que la UEFA todavía no ha tramitado la licencia UEFA Pro del entrenador argentino, requisito indispensable para entrenar en España, a pesar de que tiene diez años de experiencia y ha dirigido a equipos que disputaron competiciones de la CONMEBOL.

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Riestra quiso tranquilizar a los accionistas y explicarles que el club está en conversaciones con la UEFA para solucionar el asunto, algo que confía en conseguir. En cualquier caso, si no se pudiera resolver, algo que confían en que no va a suceder, Riestra manifestó que buscarán otras vías para arreglarlo y para que, pase lo que pase, Larcamón sea el entrenador del Sporting la próxima temporada.