El Sporting de Gijón estudia incorporar a Mariano Pernía al cuerpo técnico de Nicolás Larcamón

El Sporting de Gijón estudia ampliar el cuerpo técnico de Nicolás Larcamón con la incorporación de Mariano Pernía. El exfutbolista argentino, internacional con España y con una dilatada trayectoria en el fútbol español tras su paso por clubes como el Getafe o el Atlético de Madrid, es uno de los perfiles que la entidad rojiblanca valora para reforzar el staff del primer equipo. Por el momento, eso sí, no existe ninguna decisión tomada ni una operación cerrada, ya que el club continúa analizando la conveniencia de sumar un nuevo integrante al equipo de trabajo del técnico argentino. Por el momento, Larcamón cuenta con un segundo entrenador, Javier Berges, dos preparadores físicos, Juan Cruz y Carlos Castroagudín, un entrenador de porteros, Jorge Sariego, dos analistas, Miguel Ángel Vazquez y Enrich Blanch, además de un psicológo, Javier Antuña. Pero entiende el entrenador que requiere de otro perfil y ve en Pernía a un buen candidato.

La posible llegada de Pernía, que de momento no está cerrada ni avanzada, responde únicamente a la voluntad del Sporting de reforzar y completar el cuerpo técnico de Larcamón. Se trata de una opción que está sobre la mesa, como otras que el club puede valorar durante este proceso de configuración del staff, aunque las conversaciones se encuentran todavía en una fase inicial y no puede darse por hecha su incorporación. Al margen de esta cuestión, el Sporting continúa trabajando por otra vía en el expediente presentado para que a Nicolás Larcamón le sea reconocida la equivalencia de la licencia UEFA Pro. El club mantiene su confianza en que la documentación aportada permita acreditar la experiencia del entrenador argentino y sigue agotando las posibilidades que contempla el procedimiento administrativo, una cuestión independiente de la posible incorporación de un nuevo miembro al cuerpo técnico.