Larcamón se sentará en el banquillo de El Molinón y dirigirá al Sporting

Se acabaron las dudas. Nicolás Larcamón se sentará en el banquillo de El Molinón. El Sporting de Gijón ha recibido este mismo viernes el visto bueno definitivo para que el técnico argentino pueda ejercer con plena normalidad, poniendo fin a un proceso administrativo en el que la entidad llevaba trabajando desde el pasado mes de mayo. Según explican fuentes consultadas, el expediente ha quedado completamente regularizado después de más de un mes de trabajo constante para acreditar la trayectoria y la experiencia del entrenador. El visto bueno llegó apenas unos minutos antes de que Larcamón dirigiese el entrenamiento previsto en la ciudad deportiva del Celta, en la víspera del amistoso que el Sporting disputará mañana en A Lomba.

La resolución pone fin al principal foco de incertidumbre que rodeaba al nuevo proyecto rojiblanco. Aunque el asunto trascendió públicamente apenas un día antes, en Mareo llevaban más de un mes volcados en un expediente que el club conocía desde mayo y cuya resolución se consideraba prioritaria. La repercusión que alcanzó la noticia elevó todavía más la tensión durante la concentración del Sporting en Vigo, donde el asunto monopolizó buena parte de las conversaciones y obligó a la entidad a convivir con un importante ruido mediático mientras continuaba ultimando los trámites. Pese a ello, el club nunca dejó de trabajar con discreción y mantuvo la confianza en que el procedimiento acabaría resolviéndose favorablemente.

El desenlace fue, precisamente, el que el Sporting esperaba desde el principio. Las últimas horas resultaron especialmente intensas hasta recibir la comunicación definitiva, que llegó cuando la expedición ya preparaba la sesión de trabajo previa al amistoso frente al Celta. La confirmación fue acogida con una evidente satisfacción en el seno de la entidad, donde se respiraba alivio al quedar resuelto uno de los asuntos que más preocupación había generado desde el inicio de la pretemporada. Con este trámite ya superado, el club elimina cualquier incertidumbre sobre la situación de su entrenador y puede centrar todos sus esfuerzos en la preparación del comienzo de la Liga, con Larcamón plenamente habilitado para dirigir al equipo desde el primer día.

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Al margen de este asunto, la posible incorporación de Mariano Pernía responde a una planificación completamente distinta y no guarda relación alguna con el expediente de Larcamón. El Sporting estudia reforzar el cuerpo técnico del entrenador argentino con la incorporación de un ayudante más y el exfutbolista es uno de los perfiles que maneja la entidad para ampliar el equipo de trabajo del primer entrenador. Se trata de una decisión exclusivamente deportiva, enmarcada en la intención del club de dotar de más recursos al nuevo cuerpo técnico, y completamente independiente del procedimiento administrativo que este mismo viernes ha quedado definitivamente resuelto. Por el momento, no existe una decisión definitiva sobre la incorporación de Pernía.