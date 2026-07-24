Portugal pone el foco en Amadou Coundoul, delantero del Sporting: este club negocia la cesión del senegalés

La Académica de Coimbra irrumpe como la opción con más fuerza para hacerse con la cesión del delantero Amadou Matar Coundoul, descartado por el Sporting de Gijón, donde tiene contrato hasta 2029, pero que goza de mucho mercado. La operación incluye una opción de compra. El conjunto portugués, que competirá esta temporada en la Liga Portugal 2, es el club que en estos momentos se encuentra mejor posicionado para incorporar al delantero del Sporting de Gijón, que no entra en los planes de Nicolás Larcamón para la próxima temporada. Las negociaciones entre ambas entidades se han desarrollado con absoluta discreción durante los últimos días y, aunque el acuerdo todavía no está ni mucho menos cerrado, el club luso es el que más interés está mostrando. La prioridad de Coundoul siempre ha sido la de competir en Portugal.

Antes, la operación que estuvo más próxima a concretarse fue la del FC Karpaty Lviv, de la Premier League de Ucrania. El interés del conjunto ucraniano estuvo liderado por Román Zozulya, exdelantero del Albacete, que apostó por la incorporación del atacante rojiblanco. Sin embargo, la cesión terminó frenándose por una combinación de trámites burocráticos y diferencias económicas que impidieron alcanzar un acuerdo definitivo. Posteriormente también apareció con fuerza el Real Avilés, que solicitó la cesión del delantero, aunque la operación acabó perdiendo fuerza ante las diferencias económicas entre lo que estaba dispuesto a asumir el club asturiano por la ficha del jugador y las cantidades que exigía el Sporting de Gijón. Con ambas alternativas descartadas, la Académica ha tomado ventaja y es ahora mismo el club que lidera la carrera por hacerse con los servicios de Amadou, cuya gran prioridad durante todo el verano siempre ha sido jugar en Portugal.Mientras tanto, el delantero continúa ejercitándose en Gijón y no ha viajado con la expedición sportinguista al stage de pretemporada que el equipo está realizando en Vigo.

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Amadou, de 24 años, disputó la pasada temporada 18 partidos oficiales con el primer equipo del Sporting y anotó dos goles. Ahora, tanto el club como el propio futbolista consideran que una cesión es la mejor solución para que pueda disponer de la continuidad que no tendría en Gijón y seguir creciendo en una competición en la que confían que pueda dar un paso adelante