Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sentencia ÁbalosTormenta verano AsturiasHuelga médicos AsturiasHuelga de médicosFiestas San Agustín AvilésDimisión Starmer
instagramlinkedin

Portugal pone el foco en Amadou Coundoul, delantero del Sporting: este club negocia la cesión del senegalés

La Académica de Coimbra negocia el préstamo del atacante senegalés, que no se ha desplazado al stage de Vigo mientras se resuelve su salida

Por la izquierda, Manu Rodríguez celebra el segundo tanto del Sporting junto a Amadou, autor del gol que abrió el marcador. FÚTBOL. MIRANDÉS-SPORTING. COPA 2025-2026

Por la izquierda, Manu Rodríguez celebra el segundo tanto del Sporting junto a Amadou, autor del gol que abrió el marcador. FÚTBOL. MIRANDÉS-SPORTING. COPA 2025-2026 / ANDRÉS MENÉNDEZ| Carlos Gil-Roig / FC9

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Andrés Menéndez

Andrés Menéndez

La Académica de Coimbra irrumpe como la opción con más fuerza para hacerse con la cesión del delantero Amadou Matar Coundoul, descartado por el Sporting de Gijón, donde tiene contrato hasta 2029, pero que goza de mucho mercado. La operación incluye una opción de compra. El conjunto portugués, que competirá esta temporada en la Liga Portugal 2, es el club que en estos momentos se encuentra mejor posicionado para incorporar al delantero del Sporting de Gijón, que no entra en los planes de Nicolás Larcamón para la próxima temporada. Las negociaciones entre ambas entidades se han desarrollado con absoluta discreción durante los últimos días y, aunque el acuerdo todavía no está ni mucho menos cerrado, el club luso es el que más interés está mostrando. La prioridad de Coundoul siempre ha sido la de competir en Portugal.

Antes, la operación que estuvo más próxima a concretarse fue la del FC Karpaty Lviv, de la Premier League de Ucrania. El interés del conjunto ucraniano estuvo liderado por Román Zozulya, exdelantero del Albacete, que apostó por la incorporación del atacante rojiblanco. Sin embargo, la cesión terminó frenándose por una combinación de trámites burocráticos y diferencias económicas que impidieron alcanzar un acuerdo definitivo. Posteriormente también apareció con fuerza el Real Avilés, que solicitó la cesión del delantero, aunque la operación acabó perdiendo fuerza ante las diferencias económicas entre lo que estaba dispuesto a asumir el club asturiano por la ficha del jugador y las cantidades que exigía el Sporting de Gijón. Con ambas alternativas descartadas, la Académica ha tomado ventaja y es ahora mismo el club que lidera la carrera por hacerse con los servicios de Amadou, cuya gran prioridad durante todo el verano siempre ha sido jugar en Portugal.Mientras tanto, el delantero continúa ejercitándose en Gijón y no ha viajado con la expedición sportinguista al stage de pretemporada que el equipo está realizando en Vigo.

Noticias relacionadas

Amadou, de 24 años, disputó la pasada temporada 18 partidos oficiales con el primer equipo del Sporting y anotó dos goles. Ahora, tanto el club como el propio futbolista consideran que una cesión es la mejor solución para que pueda disponer de la continuidad que no tendría en Gijón y seguir creciendo en una competición en la que confían que pueda dar un paso adelante

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un niño de 11 años, trasladado al hospital de Cabueñes tras el contacto con una carabela portuguesa en la playa de San Lorenzo en Gijón
  2. El nuevo gran Zara que Inditex abrirá en el centro de Oviedo: serán 7.000 metros cuadrados de tienda y ocupará un emblemático edificio
  3. Un hombre resulta herido de gravedad tras ser golpeado por su hijastro cuando presuntamente agredía a su pareja en Oviedo
  4. El Real Oviedo cierra a Carlos Fernández y dispara un mercado a ritmo vertiginoso
  5. Hasta 1.200 euros de ayudas a las familias asturianas con hijos menores de 12 años: así se pueden solicitar
  6. Colapso en la autopista "Y": más de cinco kilómetros de atasco en el nudo de Serín en sentido Avilés
  7. Surrealista percance en un pueblo de Castrillón: un camión polaco queda encajado entre dos casas tras seguir las indicaciones del GPS
  8. El Principado usa el asturiano, por vez primera y sin aviso previo, en un examen de oposición

La Guardia Civil alerta sobre el error que casi todo el mundo comete al irse de vacaciones

La Guardia Civil alerta sobre el error que casi todo el mundo comete al irse de vacaciones

Oviedo impulsa la competitividad de 28 comercios locales con un programa de asesoramiento integral

Oviedo impulsa la competitividad de 28 comercios locales con un programa de asesoramiento integral

Primeras obras para la ciudad deportiva del Real Oviedo en Siero: el Ayuntamiento pone en marcha los proyectos de saneamiento y abastecimiento de agua con un coste de 1,5 millone

Primeras obras para la ciudad deportiva del Real Oviedo en Siero: el Ayuntamiento pone en marcha los proyectos de saneamiento y abastecimiento de agua con un coste de 1,5 millone

VÍDEO: Los ovetenses opinan sobre la apertura del gran Zara en la ciudad

Vestidos, conjuntos y accesorios para bañadores y bikinis: 3 tendencias del verano según Simorra

Vestidos, conjuntos y accesorios para bañadores y bikinis: 3 tendencias del verano según Simorra

El PP denuncia el aumento de las listas de espera en Asturias y alerta de la falta de radiólogos en el hospital San Agustín

El PP denuncia el aumento de las listas de espera en Asturias y alerta de la falta de radiólogos en el hospital San Agustín

VÍDEO: Oviedo acoge el Open Internacional de Ajedrez

Postres para la piel, el más beauty del verano

Postres para la piel, el más beauty del verano
Tracking Pixel Contents