Dani Queipo rescinde con el Sporting de Gijón

El Sporting de Gijón ha anunciado la rescisión del extremo Dani Queipo, de 24 años. El canterano deja la entidad rojiblanca tras disputar más de cien encuentros con el primer equipo y tras perder gradualmente protagonismo. La entidad gijona ha alcanzado un acuerdo con el atacante para que se rompa ese último año de contrato. Queipo, un jugador muy querido en el vestuario, es ahora jugador libre. Tiene intereses en Primera RFEF, ha recibido sondeos de Segunda y en el extanjero. En las próximas horas decidirá su futuro.

La de Queipo es la tercera salida confirmada de los jugadores públicamente descartados por el club rojiblanco. Primero se fue Lucas Perrin, luego Jesús Bernal y ahora es el turno de Queipo. En cuestión de días le tocará a Amadou Coundoul, que se va cedido al Académica de Coimbra de Portugal, como avanzó LA NUEVA ESPAÑA.