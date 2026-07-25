El Sporting compite pero sucumbe en A Lomba ante el Celta de Vigo: derrota 1-0 de los rojiblancos

El Sporting de Gijón cayó 1-0 ante el Celta de Vigo en A Lomba, en Vilagarcía de Arousa, tierra de Manolo Jiménez, presente en el palco. El test más exigente de la pretemporada rojiblanca fue bastante tedioso, marcado por el carrusel de cambios y por el nefasto estado de un césped que impidió que el balón corriese a gran velocidad. Compitió con notable dignidad el Sporting ante un equipo asentado en Primera. Fue un conjunto ordenado, con buenos conceptos defensivos. Un pero: le faltó maldad. También fútbol.

Celta de Vigo 1 0 Sporting min 61: H. González Alineación Celta de Vigo Radu, Álvaro, Yoel Lago, Javi Rodríguez, Joel, Febas, Román, El-Abdellaoui, Óscar Marcos, Arcos y Jutglá.

CAMBIOS Coke, Starfelt, Marcos, Carreira, Moriba, Aspas, Rueda, Vecino, Williot, Carlos, Burcio, H. González

Alineación Sporting Yáñez; Rosas, Gularte, P. Vázquez, Diego, P. García; Corredera, Manu R, Gelabert; Gaspar y Sarco CAMBIOS Iosifov, Duñabeitia, Conde, Iker Martínez, Bruno, Ferreres y Enol Prendes Pedro Hermida A Lomba: 3. 600 espectadores.

Nicolás Larcamón dejó en los dos encuentros del ‘mini stage’ del Sporting de Gijón en tierras gallegas más información con sus intenciones que sus muchachos con el juego desplegado, que por ser no fue malo, pero que se vio afectado por el cansancio que los jugadores acumulan en estas fechas en sus piernas, algo que también se replicó en los dos amistosos de su rival: el Celta Fortuna en Afouteza y, en Vilagarcía de Arousa, ya directamente el equipo de Giráldez. Más allá del juego, que fue discontinuo, de las intenciones del entrenador argentino se sacan varias conclusiones que, a bote pronto, tienen más eco que los resultados de verano: ve a Gaspar por dentro y muy cerca del área –incluso más que a Gelabert–, tiene confianza en el instinto de Sarco y a Pablo García ya pueden quitarlo de la afamada lista de descartes, porque ve en él un buen recurso como carrilero. Apuntes a tener en cuenta, como que ve maneras en los zagales del filial. Y que, de momento, los fichajes vienen a sumar, que no es poca cosa.

Compitió y se esforzó el grupo de Larcamón en un primer tiempo sin mucha chicha y en el que los asturianos se adueñaron del balón, mientras que los celestes fueron más directos e incisivos. Estuvo muy corto el equipo gijonés, algo positivo porque defendían todos muy juntos, pero también negativo porque Sarco y Gaspar debían correr decenas de metros para acercarse a la meta de Radu. Corredera, Gelabert y Manu hicieron un gran trabajo en la medular y se desgastaron. Pero faltó maldad. Tampoco ayudó el ‘verde’ de A Lomba, una topera. Los de Giráldez, con un once repleto de suplentes, hicieron más daño, aunque nada del otro jueves: una falta de Miguel Román que despejó Yáñez, un centro-chut del incisivo El-Abdellaoui y una jugada maradoniana de Arcos, que llegó reventado a la casa de Yáñez tras sentar a Gularte y a Corredera. El zaguero uruguayo dio muestras de estar algo falto de ritmo.

Giráldez cambió a todo el equipo al descanso con un Celta engalonado al ritmo de Iago Aspas. La mera presencia de la leyenda viva celeste animó al campo, activó a su equipo y dejó shockeado al conjunto asturiano, desaparecido en combate hasta la entrada de Iosifov, un torbellino. Aspas se inventó un pase al espacio donde otros solo ven una cadena de piernas. Vázquez metió la suya, pero el zaguero rojiblanco llegó justo. El rechazo le cayó a Hugo González, muy vivo para superar a Yáñez. El 1-0 empujó a Larcamón a tirar de Iosifov y Duñabeitia, y luego de Iker Martínez, que hizo unos minutos muy serios como zaguero derecho. La entrada del ruso –en ocasiones quizá demasiado impetuoso– como carrilero izquierdo activó a los asturianos. Nikita, una de las sensaciones del verano, tiene rebeldía, zancada y es preciso cuando se dispone a armar la pierna. Sin que nos confunda el verano –ya saben que en estos tiempos Caicedo pareció por un momento Van Basten–, no tiene mala pinta el chaval, tímido, pero que habla español de maravilla por su experiencia en el caladero del Villarreal.

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El partido decayó tras la crítica pausa de hidratación. Ese impás habilitado para dosificar los esfuerzos acabó dejando sin energía a los dos conjuntos. Quedaron para el final las zancadas talentosas de Aspas, un genio, da igual su edad; una sorprendente entrada de Iosifov, que se llevó la amarilla y la pitada de la gente; un brinco de ‘Duña’ que sacó sin problemas Coke. Y poco más. Tímido el Sporting en el escenario más exigente del verano y desafilado sin Otero y ya con Dubasin rumbo a Pamplona. Ahora le toca a la comisión deportiva tirar de ingenio y al grupo rascarse el bolsillo para cubrir la marcha del pingüino.