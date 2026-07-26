Dubasin, pendiente del remate de la burocracia para salir del Sporting rumbo a Osasuna

El Sporting de Gijón y el Club Atlético Osasuna se encuentran en pleno proceso administrativo para dejar completamente cerrada la venta de Jonathan Dubasin. Ambas entidades revisan el intercambio de documentación antes de dar por formalizado un acuerdo que, a falta únicamente de esos trámites burocráticos, está virtualmente cerrado,en una operación avanzada por LA NUEVA ESPAÑA. La operación está cerrada en cuatro millones de euros fijos, a los que se añade el 50 % de la plusvalía de una futura venta y hasta un millón de euros en variables de fácil cumplimiento. El atacante regresó a Gijón en la madrugada del pasado domingo junto al resto de la expedición rojiblanca, después del stage de pretemporada en Vigo y tras una concentración marcada por el constante ruido generado en torno a su futuro. Aunque Dubasin trabajó con absoluta normalidad durante la estancia del equipo en Galicia y formó parte de la dinámica habitual del grupo, su inminente salida a Osasuna centró buena parte de la atención mediática durante toda la semana.

La intención de Osasuna es que el futbolista, de 26 años, se incorpore cuanto antes al stage que el conjunto navarro iniciará en Inglaterra, donde disputará dos amistosos frente al Ipswich Town (29 de julio, en Colchester) y al Norwich City (1 de agosto, en Carrow Road). De "stage" en Vigo a otro "stage", ahora en Inglaterra. Sin embargo, Dubasin no viajará hasta recibir el visto bueno definitivo una vez quede resuelta toda la documentación pendiente entre ambos clubes. Salvo cambio, firma cuatro años con Osasuna, hasta 2030. En ese ciclo, el club gijonés tiene acordados varios bonus que pueden hacer que se eleve el cómputo total ingresado por la venta.

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La comisión deportiva del Sporting, mientras, ya trabaja en la búsqueda de un sustituto para un futbolista de enorme peso dentro del proyecto rojiblanco. Nicolás Larcamón dejó entrever esa necesidad tras el amistoso disputado en A Lomba frente al Celta, al señalar que suponía “un enorme reto para la institución”. En ese escenario, el club mantiene abiertas dos vías, una en el mercado nacional y otra en el extranjero, tal y como admitió José Riestra en una entrevista concedida a LA NUEVA ESPAÑA. Jon Karrikaburu, de la Real Sociedad, figura entre las principales alternativas que maneja la dirección deportiva, junto a otra opción procedente del mercado internacional. Por el momento, tan solo se ha sondeado su disponibilidad. Además, también gusta Álex Forés, delantero del Villarreal, aunque por el momento esa posibilidad no ha registrado avances significativos. Por otro lado, Amadou Coundoul podría viajar este mismo lunes a Coimbra para rubricar su cesión a la Académica de Coimbra, en una operación avanzada por LA NUEVA ESPAÑA. Los clubes intercambiaron durante toda la jornada del domingo la documentación necesaria para cerrar el acuerdo, que contempla además una opción de compra a favor del conjunto portugués.