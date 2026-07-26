José Riestra, presidente ejecutivo del Sporting, se abre en una extensa entrevista tras el caso Dubasin : "Hemos rechazado ofertas importantes en este mercado"

José Riestra, presidente ejecutivo del Sporting, atiende en exclusiva a LA NUEVA ESPAÑA desde el Pazo Los Escudos Hotel, en Vigo, en el último día del stage de pretemporada del conjunto rojiblanco. El dirigente mexicano da la cara en una de las semanas más delicadas desde su aterrizaje al club, marcada por la inminente salida de Jonathan Dubasin rumbo a Osasuna y por las horas de incertidumbre vividas en torno a la licencia de Nicolás Larcamón. Durante más de 40 minutos, Riestra defiende el proyecto de Orlegi Sports, responde sobre la planificación deportiva, explica la situación de Dubasin, aborda el mercado de fichajes y reafirma el objetivo de consolidar al Sporting en Primera División.

Han sido unas semanas bastante movidas, tensas.

Sí. La verdad es que más que unas semanas, meses. Desde que terminó la temporada salimos con un comunicado muy claro mostrando cuáles eran las intenciones y qué estábamos buscando. Poco a poco vamos limpiando esa lista y logrando traer a la gente que queríamos. En el camino ha habido cambios. Siempre lo he dicho: este es un mercado con muchos movimientos y muchas voluntades de distintos actores. Sin duda, las últimas semanas se incrementó esta situación. Hay mucho rumor y a veces desesperación por querer entender qué sucede. A veces hay cosas que se pueden contar y a veces no. Pero siempre intentamos dar la cara y ofrecer claridad a todos los que son parte del Sporting.

Llevan un número ya relevante de fichajes para estas alturas de mercado. ¿Les quedan muchos movimientos por hacer?

No. Quedan ahí un par de movimientos todavía. Por ahí un extremo, nos falta el tema del central, esperando lo de Cuenca. Si no viene, nos tenemos que mover. Alguien del centro del campo que venga a sumar. Y, bueno, lo que todos sabemos: si se da lo de Duba, tener que buscar un sustituto que pueda venir y aportar desde el primer día.

Ahora vamos con el tema de Duba. ¿Se arrepiente de haber dicho que Dubasin, Gelabert y Otero no iban a salir del Sporting y eran intransferibles?

Pues mira, capaz sí y no, porque es mi idea. Sigo pensando lo mismo. Creo que son tres jugadores fundamentales en la plantilla. Lo que sí cambia es el sentir de uno de ellos. Obviamente, ya hace un año él expresaba esta situación de poder cumplir un sueño, de querer jugar en Primera División. Creo que hizo una gran temporada en ese intento de poder jugar en Primera. No se dio. Yo hablé con él terminando el torneo. Él me explicaba este sueño y yo le explicaba que lo consiguiéramos juntos. Obviamente fue transcurriendo el tiempo, terminaron las vacaciones, regresó y, desde el primer momento en que volvió fue muy claro con su intención de querer salir, de querer buscar ese sueño, de querer buscar la oportunidad de jugar en Primera. Él considera que tiene una edad en la que el tiempo pasa y no regresa. Yo le invité a que lo hiciéramos juntos, a que fuera con el Sporting, que estamos haciendo una apuesta interesante, que nos estamos alineando todos hacia ese camino de poder conseguir el ascenso. Hicimos una campaña de club con ese único objetivo. Nico (Larcamón) venía con esa ilusión y todos los jugadores que se han ido incorporando vienen con eso.

Perdone que le repregunte. Cuando hace la rueda de prensa y también en el comunicado se insiste en que una de las líneas rojas era la continuidad de estos jugadores. Y recalca que solo saldrían por su cláusula.

Sí, sin duda. Es verdad, no estamos yendo hacia la cláusula. Estamos abriendo una ventana donde el jugador nos lo pide, comunica y le ponemos unas condiciones por las cuales el club puede explorar la situación o tomar esa decisión, pero solo porque el jugador lo pide, no porque el club lo quiera. Estamos en ese camino. No siempre salen los planes como uno los propone, pero sí le digo que siempre uno trabaja en buscar ese plan. Hay veces que no sale, pero hoy estamos ante esta situación y creo que tenemos que ser también inteligentes, darle la vuelta a la página rápido y pensar en todo lo que viene. Siempre he estado convencido de que esto no es de personas, es de equipo. Obviamente, Duba es una parte importante del equipo, pero hoy, si termina el ciclo, tendremos que agradecerle lo que hizo acá. También no olvidar que cuando llegó fuimos fuertemente criticados porque venía de un momento complicado. Así pasa, es parte del fútbol, lo sabemos y hay que ir hacia adelante.

La operación tendrá unas cifras de unos cuatro millones fijos, un millón más en variables y un 50% aproximadamente de la plusvalía de una futura venta. ¿Es una buena operación para el club?

Es difícil catalogarla porque, si tomamos como referencia la cláusula, no es una operación que digas que es la más interesante. Creo que es una buena operación, donde deja estable al club: una venta de un jugador de la edad de Duba en los montos que menciona, con bastantes premios a lo largo de los cuatro años de contrato que pudiera llegar a firmar con Osasuna, con una plusvalía importante en caso de una venta y, en caso de que no llegue esa venta, tener otras ventajas. Creo que sí nos permite tener una economía importante hacia el futuro. Creo que el grupo sigue apostando. Hace unos días se anunciaba la eliminación de los préstamos que tenía la institución y, además, se hace una aportación de capital para darle ese fortalecimiento al club, para poder dirigirlo y ponerlo en una ruta para buscar ese ascenso.

¿Puede afirmar categóricamente que Gelabert y Otero van a ser jugadores del Sporting el 1 de septiembre, cuando termine el mercado?

Lo puedo decir desde mi punto de vista. Lo he platicado con ellos, los he visto ahora otra vez y esa es toda la intención y lo que queremos. Como siempre he dicho, no controlo el mercado, no sé qué puede pasar mañana, al rato o dentro de unos meses, pero veo a los dos convencidos de querer estar, de trabajar en esa línea. Ahora sigo aprendiendo todos los días en esto y todos los días cambia. Al final no depende solo de nosotros. Nuestra intención es esa, así se los hemos comunicado. Es la misma intención que tiene Nicolás, que así también se los ha transmitido, y ojalá podamos caminar en esa línea.

¿No cree que hay una variación en el discurso, en el sentido de que no salen salvo cláusula y que el hecho de que los jugadores muestren su voluntad de querer salir deja al club en una posición de menos fuerza?

Es difícil y lo hemos platicado muchas veces. Pareciera que cuando las cosas no salen de la mejor manera el club se tiene que responsabilizar de los contratos que firma y pareciera que, cuando medianamente salen, hay que estar abiertos a entender la voluntad del jugador, entender que se quiere ir y entender una serie de situaciones. Pero lo que sí quiero dejar muy claro es que, más allá de la intención de Duba de querer irse, está saliendo bajo las condiciones que el club al final puso. No solo fue "me quiero ir" y entonces vete y aguantemos lo que tengamos que aguantar, sino que sí hubo una serie de condiciones que pusimos para que el jugador pueda salir. Así será en todos los casos. Así es en todos los clubes, no importa la división, el país o la situación. Siempre hay esta situación y hay que tener este diálogo.

Hay mucha rumorología. Ya sabe que se ha dicho que el Sporting estaba detrás de ese comunicado de Duba. ¿Fue una imposición?

No. Desde el primer momento Duba fue muy transparente, muy claro. Creo que, si algo caracteriza a Duba, es que es un hombre de palabra. Al final él dijo: "Pepe, no te preocupes, esto es una decisión mía y así la haré comunicar". Obviamente siempre va a haber rumores, siempre va a haber situaciones, siempre hay gente que quiere dañar. Creo que uno de los grandes temas que hoy pasan por el Sporting es que el Sporting está rodeado de mucha gente que tiene intereses personales y, bajo las comillas de querer decir "yo soy muy sportinguista y quiero ayudar al Sporting", ahí me genera dudas.

Se le ve un poco dolido.

No dolido. Lo que pasa es que, al final, creo que a lo largo de estos años hemos demostrado que tenemos una intención clara de que al Sporting le vaya bien. Obviamente hemos cometido muchos errores en el camino, sobre todo en la parte deportiva, y no hemos alcanzado los resultados. Pero también veo, de repente, mala fe de gente que solo quiere dañar o generar esta polémica o este ruido, dividir para ver si así tienen un interés personal. No dolido, pero sí convencido de que, si no estamos juntos y no vamos todos hacia el mismo lugar, difícilmente podremos lograr el objetivo.

¿Hay proyecto para subir a Primera División sin Dubasin?

Sí, cien por cien. Estoy más que convencido. Así lo veo, así lo siento, así lo he platicado con la gente. A todos los que hemos invitado al proyecto a sumarse en estos últimos meses es con esa intención y estoy convencido de que lo vamos a pelear día a día, semana a semana. Habrá momentos muy buenos y nos generarán esa ilusión; habrá momentos no tan buenos y tendremos que saber que no hay que perder el foco y que hay que ir en esa dirección.

En estas últimas horas ha habido una noticia muy positiva con la resolución favorable de la UEFA y el hecho de que se solvente rápidamente el tema de la licencia de Nicolás Larcamón.

Sí. Lo que me sorprende es cómo se da. Al final, obviamente, es una serie de requisitos que hay que cumplir, pero pareciera que, en el momento en que salió la noticia, la cual ya sabíamos y veníamos trabajando, se hace pública y se genera todo este ruido. Nosotros estábamos muy convencidos. La experiencia de Nico, el haber dirigido durante más de diez años en el fútbol profesional, el haber dirigido en Libertadores, en la Concacaf, en México, en Chile, en Venezuela, en Brasil, el haber sido exitoso… reunía todas las credenciales para poder tener la licencia y ser entrenador del Sporting para buscar el objetivo juntos.

¿Tenían plan B?

No, simplemente confiábamos al cien por cien en el tema de Nicolás. Con la gente con la que platicamos, tanto en Conmebol como en UEFA y en la Federación Española, creíamos que no había que iniciar un plan B ni empezar a buscar un plan B. Había que apostar fuerte. Estábamos convencidos de esta situación e ir hacia ella. Obviamente, en el fútbol, y a nivel de jugadores, el plan no era que saliera Dubasin, pero siempre estás atento al mercado. Uno sabe que en cualquier momento puede pasar cualquier cosa. Pero estábamos muy confiados en que Nicolás y su cuerpo técnico iban a dirigir al Sporting.

Hay otra gran pregunta. Mucha gente reclama que va a ingresar una cifra relevante por la salida de Dubasin. ¿Se va a reinvertir ese dinero en la plantilla?

Siempre. Yo creo que siempre se ha reinvertido el dinero en el club. Me gustaría que alguien nos platicara de esas situaciones. Ahí es donde le comentaba que, a veces, hay malas intenciones de querer sembrar esa duda. Al final Orlegi Sports no se ha llevado un euro del Sporting y se han puesto más de 70 millones, entonces sí hay una clara diferencia. Justamente lo que le decía: esto nos permite tener una mayor solidez, una mejor infraestructura, una mejor estructura, podernos mover y tener capacidad también ahora en diciembre, si hay que ir por algo, e ir creando ese plan. Yo tengo una encomienda por parte del consejo de administración de hacer un plan hasta 2031, de poder darle esa estabilidad.

¿Hasta 2031?

Hasta 2031.

O sea, a Orlegi le queda cuerda para rato en Gijón.

Muchísima. Le digo que estoy haciendo ese plan: dónde tiene que estar el equipo, cómo tiene que estar, cómo tiene que estar armado. Al final no es solo esta ilusión de pelear un ascenso o estar en Primera División, sino consolidarse en Primera División. Así nos vemos hacia 2031. Sé que es mucho camino por delante.

Estamos hablando de que sería prácticamente un ciclo de casi diez años. Llevan cuatro. ¿Ve a Orlegi diez años en el Sporting?

Lo veo mucho más tiempo. Llevamos veinte años en Santos Laguna, creando y generando infraestructura, empleo, títulos… Si bien es cierto que en el último tramo los resultados deportivos no se han dado, creo que el grupo ha tomado una decisión importante en las últimas semanas de realinearse, de hacer cambios importantes a nivel estructural, desde arriba y desde la forma de operar. Confiamos en que el Sporting es un activo que queremos y que tendremos durante mucho tiempo en el grupo.

Por las circunstancias de esta entrevista también hay muchos temas de mercado. Han trascendido las negociaciones con Hugo Guillamón. ¿En qué estado están?

Bien, vamos avanzando. No puedo decir más. Me encantaría poderlo tener lo antes posible, pero tenemos que entender que hay muchas situaciones en juego. Es un jugador que reúne características muy importantes para lo que queremos hacer. Hoy no puedo adelantar más, pero es sabido que es un jugador que nos interesa.

¿Tienen también prácticamente resuelto el expediente de las salidas? Está la situación de Kembo. Pero con Amadou su salida cedido al Académica está muy avanzada.

Sí, va muy en esa línea.

Luego está Queipo, que acaba de rescindir. Ya ha salido Bernal, también Perrin. Quedaría la salida de Kembo. ¿Y en qué situación está Pablo García?

Si quiere podemos hacer un repaso de lo que anunciamos al final de la temporada sobre los descartes.

Que fue bastante criticado…

Fue criticado y será criticado. Uno sabe que cuando está en esta industria cualquier cosa que haga tendrá puntos a favor y puntos en contra. Pero queríamos ser muy claros con el objetivo, con lo que queríamos y con lo que buscábamos. Ese comunicado sale después de haber hablado con todos los jugadores. No sale nada más por parte del club. Obviamente después a algunos les puede gustar y a otros no.

Bueno, el propio entrenador también cuestiona ese comunicado.

Creo que entrar ahí.. Siempre se generará la polémica. Pero al final, en el comunicado anunciamos los que terminaban contrato, de los cuales personalmente estoy muy agradecido por lo que hicieron en el Sporting y por su entrega. Anunciamos también los que creíamos que era bueno que buscaran una siguiente situación. En cada uno de los casos fue distinto. Como bien lo menciona, en el caso de Pablo García viene trabajando y lo viene haciendo bien. Viene buscando esa siguiente oportunidad. Nico lo viene evaluando. Me imagino que por ahí va mucho esa idea de que el comunicado cambia tanto.

Es decir, ¿las críticas de Larcamón al comunicado son, en parte, porque ahora cuenta con Pablo García?

Sí, porque el mismo Pablo, cuando nos sentamos a platicar, creía que era importante buscar un nuevo aire, una nueva situación. Después vienen las vacaciones, viene el regreso, empieza a trabajar con el nuevo entrenador…

¿Usted nunca ha dudado de la calidad de Pablo?

No, nunca. Es más, siempre se lo he dicho. Y se lo dije ahora, porque cambió de corte de pelo. Bueno, parece un jugador de la cantera con una nueva oportunidad. Tómala así, vela así, aprovéchala. Uno nunca sabe en el fútbol qué va a pasar. Creo que tiene características que encajan bastante bien en la idea o en la filosofía de lo que hoy queremos buscar a nivel club. Tendrá su oportunidad, pero al mismo tiempo también sabrá que su exigencia va a tener que cambiar. Sobre todo tendrá que mejorar en sus hábitos diarios, en su forma de entrenar, en su intensidad y dejar eso de "es de casa". Hay momentos donde los de casa tenemos que demostrar y dar ese paso para decir: "Sí, fui de casa, pero ahora tengo que ser protagonista". Creo que es una gran oportunidad para Pablo de ser protagonista.

¿Y en cuanto a las altas?

Era muy importante poder traer gente en defensa. Salió el tema de Gularte, el tema de Duña y el tema de Jorge Sáenz, en los que confiamos y creo que se han ido adaptando muy bien al grupo. Tenemos pendiente el caso de Cuenca. En los carrileros seguimos trabajando una opción por la izquierda. Por la derecha creo que Guille, Iker y la llegada de Nikita nos dan alternativas. En el medio campo no pudimos hacer lo de Justin, que era un jugador que nos interesaba mucho. Platicamos con él, le hicimos una oferta que al principio le pareció bastante baja. Después prácticamente la duplicamos y el jugador nos comentó que con esa oferta venía, pero al final no llegó. Siempre he dicho que hay muchos intereses y es una lástima que no vaya a poder estar con nosotros, aunque estoy seguro de que le irá muy bien en el equipo al que va. Por eso la necesidad de traer a alguien ahí.

¿No fichan finalmente un mediapunta?

Queremos encontrar la fórmula. Creo que Gaspar y Gelabert pueden hacer esa función de vez en cuando. Otero también puede meterse por ahí. La llegada de Sarco nos da ese salto de calidad. Es verdad que es un jugador joven, pero fue comprado por el Bayern Leverkusen y rechazó una oferta muy importante ahora, tanto él como el club, para buscar esta oportunidad en el Sporting, porque también están convencidos de que puede venir algo muy importante. Y, obviamente, la que se sale del radar o de esa planificación, porque no estaba prevista, es la de Dubasin.

¿Ahí tienen claro el nombre que quieren?

Tenemos dos candidatos muy claros, muy identificados. Estamos en el debate.

¿Los dos son del mercado nacional?

Hay una del mercado nacional y otro del extranjero. Estamos viendo quién encaja mejor. Obviamente, y se lo comenté a Dubasin, reemplazarle es imposible. Podrá venir alguien que lo haga mejor o peor, pero reemplazar lo que ha dado Dubasin, no solo en la parte futbolística sino también como persona y por todo lo que aporta alrededor del club, es imposible. Si acabamos haciendo esto, su pérdida será difícil, aunque tampoco creo que sea imposible encontrar otra solución.

¿Cómo está el tema de Queipo?

Bueno, con Queipo llegamos a un acuerdo para su rescisión. Creo que es lo mismo: un jugador de casa, muchísimos años, siempre comprometido y siempre trabajando. Hace seis meses pidió salir y yo le dije que se tenía que quedar, que nos tenía que ayudar. Lo aceptó, se quedó y creo que hizo un buen trabajo. Obviamente todos nos quedamos con la sensación de que Queipo siempre pudo o puede dar todavía más. Terminando el torneo nos sentamos y creíamos las dos partes que lo mejor era salir y buscar nuevos aires. Hace un par de horas –la entrevista se hizo ayer a media mañana- llegamos a un acuerdo.

¿Y Amadou también, en principio, se va?

Igual. Amadou tiene varias ofertas de diferentes países: Ucrania, México, Portugal y también España. Parece que la que más convence al jugador ahora es la de Portugal y seguramente en las próximas horas podremos anunciar algo.

Muchas veces nos quedamos con lo que trasciende en los medios de comunicación. ¿Han rechazado otras ofertas en este mercado?

Sí, bastantes.

¿Importantes?

Bastantes e importantes.

¿Se puede preguntar por quién?

Por todos los que todos sabemos.

¿Por Otero y por Gelabert?

De Gelabert no hemos recibido.

¿Pero por Otero sí?

Simplemente dijimos que no habido interés en traspasarle y que no queremos entrar en ese tema. A veces nos quedamos con lo que trasciende. Con Dubasin y Osasuna rechazamos varias ofertas y les pedimos que, si querían, pagaran la cláusula. Si no, que ahí terminara. Fue el jugador el que regresó. Hubo ofertas por otros jugadores desde mercados como Rusia y Arabia y simplemente dijimos que no.

¿Le puedo preguntar por qué jugadores?

No, porque creo que no sería ético de mi parte.

Puedo preguntar, pero puede no responder.

Correcto (risas). La pregunta puede ser. Pero al final, y es parte de lo que hay que buscar, siempre he dicho que el éxito deportivo te permite justamente eso, que todos crezcamos. Tenemos que estar enfocados en generar ese éxito deportivo y, seguramente, como consecuencia, todos, principalmente el Sporting y luego los demás, tendremos un beneficio.