El Sporting de Gijón negocia el fichaje de Konrad de la Fuente

El Sporting de Gijón negocia la incorporación de Konrad de la Fuente para reforzar el extremo en este mercado de verano. El club rojiblanco ya trabaja en la incorporación del futbolista estadounidense, una operación que ha cobrado fuerza después de que la vía de Jastin García está descartada. El interés fue avanzado por el periodista Ángel García y confirmado por LA NUEVA ESPAÑA. El club tiene avanzada las negociaciones para que el jugador llegue cedido del Laussane Sport suizo.

Konrad, de 25 años, pertenece al Lausanne-Sport suizo, aunque la pasada temporada militó como cedido en la AD Ceuta, donde recuperó protagonismo y volvió a mostrar el nivel que le llevó a dar el salto desde La Masía al fútbol profesional. Formado en la cantera del Barcelona, el extremo también ha pasado por el Olympique de Marsella, el Olympiacos y el Eibar antes de recalar en el conjunto ceutí.Precisamente fue en su etapa en la AD Ceuta donde dejó una de las actuaciones más recordadas de la temporada para la afición sportinguista. Konrad fue el gran protagonista de la victoria del conjunto caballa por 1-2 en El Molinón, firmando un encuentro de enorme nivel. Participó decisivamente en la acción del primer gol, que terminó introduciendo en su propia portería la defensa rojiblanca tras un disparo suyo, y anotó el segundo tanto del Ceuta, convirtiéndose en el futbolista más desequilibrante del partido. Aquella exhibición no pasó desapercibida en Mareo y reforzó el seguimiento que el Sporting ya venía realizando sobre un extremo que destaca por su velocidad, capacidad para romper líneas y facilidad para jugar en ambas bandas.

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La ofensiva por Konrad llega después de que el Sporting haya visto cómo se complicaba seriamente la incorporación de Jastin García. El extremo del Girona era la prioridad para reforzar esa demarcación, pero el club catalán exige un traspaso para dejarle salir y, además, cuenta con él para su proyecto deportivo. Hasta el punto de que ya le ha trasladado una oferta de renovación, una circunstancia que ha llevado al Sporting a activar otras alternativas para cubrir una posición considerada prioritaria. Mientras trata de avanzar en la operación por Konrad, el Sporting mantiene abiertos otros frentes importantes. El más avanzado es el de Hugo Guillamón. Las negociaciones se prolongan desde hace cerca de dos semanas y el acuerdo todavía no está cerrado. La operación depende de que el pivote, de 26 años, resuelva su situación contractual con el Hajduk Split, paso imprescindible para que pueda culminarse su llegada a Gijón.