El Hajduk Split confirma la rescisión del contrato de Hugo Guillamón: pista libre para su llegada al Sporting

El Hajduk Split ha dado el primer paso oficial para que Guillamón pueda vestirse de rojiblanco la próxima temporada. El conjunto croata ha confirmado la salida del centrocampista que abandona la disciplina tras rescindir su contrato. En una operación adelantada por LA NUEVA ESPAÑA, el próximo movimiento será la llegada del jugador a Gijón para convertirse en sportinguista para las dos próximas campañas.

"Agradecemos por todo lo que ha hecho por el Hajduk y le deseamos mucha felicidad, salud y éxito a nivel personal y deportivo", anuncia el comunicado del club croata en el que se confirma la salida del futbolista español.

Guillamón llega al Sporting después de su primera aventura en el extranjero vistiendo los colores del Hajduk Split croata. Previamente, solo había jugado en el Valencia, equipo del que es canterano y en el que debutó a una temprana edad siendo una de las mayores promesas que se han visto en el conjunto ché en los últimos años.

Con los de Mestalla acumuló casi 150 partidos, desempeñando un papel importante dentro del club. Su labor sobre el terreno de juego le llevó a debutar con la selección española, disputando tres partidos y siendo uno de los elegidos por Luis Enrique en la convocatoria para el Mundial de 2022.

La llegada de Corbalán al banquillo valencianista le relegó a un rol más secundario, lo que provocó su salida al Hajduk Split el verano pasado. Con el conjunto croata disputó la temporada pasada 26 encuentros y ahora, después de aventurarse en el fútbol europeo decide regresar a España de la mano del Sporting de Gijón.

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Los de Larcamón regresaron este domingo de su estancia en Vigo y todo apunta a que Guillamón pueda estar disponible para los próximos compromisos amistosos del equipo en los que desde el club esperan que se pueda unir dentro de poco el extremo Konrad de la Fuente. En el apartado de salidas, ya se ha producido la despedida de Jonathan Dubasin rumbo a Osasuna, uniéndose de inmediato al stage que está realizando el equipo en Reino Unido.