Hugo Guillamón, en Gijón para cerrar su fichaje por el Sporting

Hugo Guillamón será jugador del Sporting en las próximas horas. El centrocampista de 26 años ya está en Gijón para formalizar su fichaje y convertirse así en la nueva incorporación rojiblanca para añadir más efectivos al centro del campo. Esta operación, avanzada por LA NUEVA ESPAÑA, ha sido liderada por Salomon Behar que ha conseguido llegar a un acuerdo con el futbolista que ha rescindido su contrato con el Hadjuk Split croata para unirse a las filas de Nicolás Larcamón.

En Mareo se manejaban grandes informes de un futbolista que todavía tiene una gran proyección y sobrada experiencia en el fútbol español. Tanto es así que en el club gijonés mantenían cierto recelo a que algún equipo de Primera División pudiera ponerse en medio de las negociaciones que mantenían desde hace semanas con Guillamón.

No ha sido el caso y el jugador, al que el proyecto deportivo del Sporting le ha convencido, será oficializado como rojiblanco en las próximas horas.

Guillamón llega al Sporting después de su primera aventura en el extranjero vistiendo los colores del Hadjuk Split croata. Previamente, solo había jugado en el Valencia, equipo del que es canterano y en el que debutó a una temprana edad siendo una de las mayores promesas que se han visto en el conjunto ché en los últimos años.

Con los de Mestalla acumuló casi 150 partidos, desempeñando un papel importante dentro del club. Su labor sobre el terreno de juego le llevó a debutar con la selección española, disputando tres partidos y siendo uno de los elegidos por Luis Enrique en la convocatoria para el Mundial de 2022.

La llegada de Corbalán al banquillo valencianista le relegó a un rol más secundario, lo que provocó su salida al Hadjuk Split el verano pasado. Con el conjunto croata disputó la temporada pasada 26 encuentros y ahora, después de aventurarse en el fútbol europeo decide regresar a España de la mano del Sporting de Gijón.

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Los de Larcamón regresaron este domingo de su estancia en Vigo y todo apunta a que Guillamón pueda estar disponible para los próximos compromisos amistosos del equipo en los que desde el club esperan que se pueda unir dentro de poco el extremo Konrad de la Fuente. En el apartado de salidas, ya se ha producido la despedida de Jonathan Dubasin rumbo a Osasuna, uniéndose de inmediato al stage que está realizando el equipo en Reino Unido.