Mariano Pernía se incorpora al cuerpo técnico de Larcamón como asistente del Sporting

El cuerpo técnico de Nicolás Larcamón se ha reforzado con la entrada de Mariano Pernía como asistente. El argentino nacionalizado español estuvo presente por primera vez en la sesión de entrenamiento de ayer en Mareo donde acompañó al resto de compañeros y pudo seguir de cerca a los jugadores que ahora pasará a entrenar

Esta nueva aventura de Pernía responde a un interés en el club para apuntalar el cuerpo técnico. El argentino llega tras iniciarse como coordinador de cantera del Atlético Los Andes, un club del sur de Buenos Aires. Da la casualidad, que en el Sporting coincidirá con un viejo conocido como Mario Cotelo, con el que coincidió durante dos campañas siendo ambos jugadores del Getafe.