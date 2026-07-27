El Sporting hace oficial la salida de Jonathan Dubasin rumbo a Osasuna

La salida de Jonathan Dubasin rumbo a Osasuna era un secreto a voces hasta que este lunes el Sporting ha confirmado su traspaso. El club ha emitido un comunicado agradeciendo "a Dubasin por su aportación dentro y fuera del terreno de juego, desde el primer día que vistió nuestra camiseta" y deseándole "éxitos en su nueva etapa profesional".

La operación, avanzada por LA NUEVA ESPAÑA, tenía visos de que se podía cerrar este lunes, después de que el delantero se despidiera en Vigo de sus compañeros para unirse al stage que el cuadro navarro está llevando a cabo en Reino Unido. Tras días de incertidumbre y mucho ruido sobre la figura del "Pingüino", Sporting y Osasuna han acordado un traspaso de cuatro millones de euros fijos, a los que se añade el 50 % de la plusvalía de una futura venta y hasta un millón de euros en variables de fácil cumplimiento.

Dubasin aterrizó en Gijón hace dos campañas en el mercado de invierno. Lo hizo cedido desde el Basilea y después de media temporada en el Oviedo con más sombras que luces. Su llegada desde el eterno rival provocó gran revuelo que fue disipado con rapidez debido a su excelente rendimiento.

Esto llevó a que en Mareo se decidieran a invertir en el jugador y pagar su traspaso por un millón y medio de euros. Una de las cantidades más altas que se han visto en la entidad rojiblanca. El desempeño del "Pingüino" cumplió con creces lo esperado y cerró la pasada campaña con 38 partidos disputados, 17 goles y cuatro asistencias, números que le acreditaron como el máximo artillero rojiblanco.

Su gran labor llamó la atención de varios clubes, entre ellos Osasuna que ha sido el que más interés mostró en el ariete. Hasta tres ofertas llegó a realizar el cuadro navarro que en ningún momento consideró la opción de pagar la cláusula del futbolista que, a principios de verano, parecía uno de los fijos en el nuevo proyecto de Nicolás Larcamón.

La comisión deportiva del Sporting ya trabaja en la búsqueda de un sustituto para un futbolista de enorme peso dentro del proyecto rojiblanco. El míster dejó entrever esa necesidad tras el amistoso disputado en A Lomba frente al Celta, al señalar que suponía “un enorme reto para la institución”.

En ese escenario, el club mantiene abiertas dos vías, una en el mercado nacional y otra en el extranjero, tal y como admitió José Riestra en una entrevista concedida a LA NUEVA ESPAÑA. Jon Karrikaburu, de la Real Sociedad, figura entre las principales alternativas que maneja la dirección deportiva, junto a otra opción procedente del mercado internacional. Por el momento, tan solo se ha sondeado su disponibilidad.

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Además, también gusta Álex Forés, delantero del Villarreal, aunque por el momento esa posibilidad no ha registrado avances significativos. Por otro lado, Amadou Coundoul podría viajar este mismo lunes a Coimbra para rubricar su cesión a la Académica de Coimbra, en una operación avanzada por LA NUEVA ESPAÑA. Los clubes intercambiaron durante toda la jornada del domingo la documentación necesaria para cerrar el acuerdo, que contempla además una opción de compra a favor del conjunto portugués.