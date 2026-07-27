El Sporting ultima la cesión de Konrad de la Fuente

Konrad de la Fuente está a un paso de ser jugador del Sporting. El club gijonés ha acercado posturas con el Laussane de Suiza, equipo que tiene la propiedad del extremo, para formalizar su cesión de cara a la temporada que arrancará en pocas semanas. La operación, avanzada por el periodista Ángel García y confirmada por LA NUEVA ESPAÑA, ha ido acelerándose en las últimas horas y acercando al futbolista a Gijón.

La opción de Konrad de la Fuente se activó por parte del Sporting ante las reticencias del Girona para no dejar salir a Jastin García, extremo que era la prioridad en Mareo, pero que no ha podido llevarse a cabo su incorporación debido a que su equipo cuenta con él para la próxima campaña y, en caso de dejarlo salir, deberá de ser mediante un traspaso que el Sporting no estaba dispuesto a asumir.

Con la vía de Jastin García cerrada, en la dirección deportiva del Sporting exploraron otras alternativas para apuntalar la posición de carrilero zurdo. Ahí fue donde apareció el nombre de Konrad, extremo de 25 años y que cuenta con experiencia en la categoría de plata.

El Lausanne-Sport suizo es propietario de los derechos del atacante norteamericano y parece ser que estaría dispuesto a dejarlo salir mediante una cesión, al igual que ya hiciera la temporada pasada en las filas del Ceuta.

Konrad se formó en la cantera del Barcelona, el extremo también ha pasado por el Olympique de Marsella, el Olympiacos y el Eibar antes de recalar en el conjunto ceutí.

Precisamente fue en su etapa en la AD Ceuta donde dejó una de las actuaciones más recordadas de la temporada para la afición sportinguista. Konrad fue el gran protagonista de la victoria del conjunto caballa por 1-2 en El Molinón, firmando un encuentro de enorme nivel. Participó decisivamente en la acción del primer gol, que terminó introduciendo en su propia portería la defensa rojiblanca tras un disparo suyo, y anotó el segundo tanto del Ceuta, convirtiéndose en el futbolista más desequilibrante del partido.

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Aquella exhibición no pasó desapercibida en Mareo y reforzó el seguimiento que el Sporting ya venía realizando sobre un extremo que destaca por su velocidad, capacidad para romper líneas y facilidad para jugar en ambas bandas, aunque se desempeña mejor en el carril izquierdo, demarcación necesitada en el Sporting y que solventaría con la llegada de Konrad.