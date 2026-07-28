Guillamón ya se viste de rojiblanco: reconocimiento médico, firma y primer entrenamiento con el Sporting

Ajetreada primera jornada en Gijón de Hugo Guillamón que llegó temprano a la ciudad con el objetivo de estar junto a sus compañeros en la segunda sesión de entrenamientos del día. El centrocampista pasó de sobra el reconocimiento médico, visitó Mareo para firmar el contrato que le vincula al Sporting hasta 2028 y ya se vistió de corto para acompañar a sus compañeros en la práctica de las seis de la tarde que se celebró a puerta cerrada.

Un día ajetreado para confirmar el fichaje, adelantado por LA NUEVA ESPAÑA, de una de las mayores ilusiones que mantiene para este año la parroquia gijonesa. De primeras, el fichaje tiene todo lo que se puede pedir. Experiencia en el fútbol español, juventud, jerarquía, llega a coste cero y con un contrato de varias temporadas. Guillamón todavía tendrá un par de semanas y tres amistosos por medio antes de que comience la liga para aclimatarse a Gijón.

En la sesión de la tarde también acompañó Andrés Ferrari, que aunque se ejercitó al margen, ya lo hizo como sportinguista oficial y junto a Jorge Sáenz que también se encuentra en proceso de recuperación.

Hugo Guillamón Sanmartín (San Sebastián, 31-01-2000) se formó deportivamente en el Fútbol Base del Valencia CF, progresando hasta debutar y disputar seis encuentros con el primer equipo en la temporada 2019/20. En la siguiente campaña ya pasó a formar parte del primer conjunto valencianista, en el que jugó un total de 146 partidos, con cinco goles marcados. Después firmó por el HNK Hajduk Split de Croacia, club del que procede y en el que también ha sido protagonista con 26 encuentros disputados.

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Hugo acumula experiencia con la Selección Española Absoluta, con la que disputó la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Ha sido internacional en tres ocasiones, llegando a estrenarse como goleador. Además, se proclamó campeón de Europa dos veces, con la Selección Sub 17 y la Selección Sub 19.