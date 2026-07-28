Konrad de la Fuente llega a Gijón para fichar por el Sporting: "Estoy contento"

El Sporting se ha decantado y Konrad de la Fuente ha aceptado el nuevo reto. El extremo ya está en Asturias y aterrizó este martes en el aeropuerto para firmar con el conjunto gijonés. Las negociaciones con el Laussane suizo han llegado a buen puerto después de que se intensificaran en las últimas jornadas, pudiendo concretar su fichaje. "Estoy contento por llegar al Sporting", expresó el atacante a su llegada.

Konrad pasó a ser la prioridad en Mareo después de que la operación de Jastin García no terminase de concretarse, por lo que se activó la segunda opción que pasaba por intentar contratar al estadounidense que la pasada campaña la disputó en Segunda División con el Ceuta.

EN IMÁGENES: La llegada de Konrad de la Fuente, nuevo fichaje del Sporting de Gijón, a Asturias / Fernando Rodríguez

Konrad se formó en la cantera del Barcelona, el extremo también ha pasado por el Olympique de Marsella, el Olympiacos y el Eibar antes de recalar en el conjunto ceutí.

Precisamente fue en su etapa en la AD Ceuta donde dejó una de las actuaciones más recordadas de la temporada para la afición sportinguista. Konrad fue el gran protagonista de la victoria del conjunto caballa por 1-2 en El Molinón, firmando un encuentro de enorme nivel. Participó decisivamente en la acción del primer gol, que terminó introduciendo en su propia portería la defensa rojiblanca tras un disparo suyo, y anotó el segundo tanto del Ceuta, convirtiéndose en el futbolista más desequilibrante del partido.

Aquella exhibición no pasó desapercibida en Mareo y reforzó el seguimiento que el Sporting ya venía realizando sobre un extremo que destaca por su velocidad, capacidad para romper líneas y facilidad para jugar en ambas bandas, aunque se desempeña mejor en el carril izquierdo, demarcación necesitada en el Sporting y que solventaría con la llegada de Konrad. Hace escasos días también participó con el Laussane en el primer encuentro de liga en el que salió desde el banquillo y disputó algo más de media hora.

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En el mismo día, el Sporting refuerza la medular con Hugo Guillamón y completa los carriles con Konrad de la Fuente, al tiempo que también confirma el fichaje de Andrés Ferrari. A falta de las salidas de Amadou, encarrilada y Kembo, en el club barajan dos incorporaciones más: un central y un delantero, con los que darían por cerradas las plantillas.