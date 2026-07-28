Larcamón traslada a Iker Martínez y Ferreres que cuenta con ellos para el Sporting

La pretemporada está sirviendo a Nicolás Larcamón no solo para evaluar a los futbolistas de la primera plantilla, sino también para conocer a fondo a los canteranos más prometedores. Dos de ellos, Iker Martínez y Chris Ferreres parece que han convencido al míster argentino que ya les ha trasmitido que cuenta con ellos para entrar en dinámica del equipo profesional.

Martínez ha sido, desde el comienzo de la pretemporada, el canterano más integrado junto a los jugadores del primer equipo. A sus 21 años, ya ha debutado con el Sporting y es el único lateral derecho puro junto a Guille Rosas. Por su perfil, también encaja a la perfección en el puesto de carrilero que va a demandar la formación de Larcamón.

Con una temporada de contrato restante, su salto desde el Sporting C al filial le ha sentado de maravilla y en el seno de Mareo se considera que también está preparado para afrontar el reto del fútbol profesional. En la temporada 2024/25 ya disputó tres encuentros con el primer equipo y la campaña sumó dos más, en este caso, los dos de Copa del Rey.

El caso de Chris Ferreres es más sorprendente si cabe. La pasada campaña fue la de su consagración como importante promesa, llegando a sumar 11 goles y 18 asistencias. Este rendimiento llegó a llamar la atención de otros equipos, como el caso del Levante que el pasado invierno preguntó por su situación.

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Esta pretemporada parece haber sumado enteros con Larcamón y ganado la delantera a otras apuestas del filial como el joven Nico Riestra. Faltará por conocer el rol definitivo del extremo, pero entra dentro de los planes de Larcamón como una pieza más en ataque y un perfil que se puede complementar con los dos puntas que se espera que juegue el Sporting.