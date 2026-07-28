El Sporting Femenino arranca la pretemporada
El cuadro de Chus Viña se refuerza el primer día de sesión con el regreso de Adriana Sirgo
Después de una temporada de nervios en la que lograron asegurar la permanencia, el Sporting Femenino regresó ayer a los entrenamientos con un primer día de pretemporada en el que también hubo una sorpresa en forma de fichaje. El Sporting confirmó el regreso de la portera Adriana Sirgo que, tras un año en el R. U. de Tenerife de Santa Cruz, regresa al cuadro rojiblanco como refuerzo para la portería.
Esta incorporación no fue la única del día, ya que el club también anunció un nuevo patrocinador. El Grupo Pangea se ha unido como sponsor principal en las camisetas de entrenamiento de las jugadoras.
Poco a poco, el cuadro de Chus Viña va cogiendo forma después de sumar su quinta incorporación. Además de la citada Sirgo, el equipo se ha reforzado con la llegada de las centrocampistas Ángela Moreno y Paula Jiménez, la delantera Noa Bartels y. la defensa Andrea Vergel.
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