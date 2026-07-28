El Sporting hace oficial el regreso de Andrés Ferrari
El delantero uruguayo llega a Gijón como cedido pero el club gijonés se guarda una futura opción de compra
Dejó buen sabor de boca en Gijón y pese a que una lesión truncó su temporada, tanto el club como el futbolista ansiaban volver a unir sus caminos. El Sporting ha oficializado el regreso de Andrés Ferrari que recala en la entidad en calidad de cedido con una opción de compra que se reserva el conjunto rojiblanco y que se ha fijado en base a objetivos que, de cumplirse, pasará a ser obligatoria.
Las negociaciones entre el futbolista, el Sporting y el Sint-Truidense belga comenzaron hace unos meses, aunque en un primer momento las pretensiones del club propietario del jugador complicaron las cosas. Sin embargo, tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, en la segunda semana de julio se aceleraron las conversaciones y primó la intención de Ferrari de regresar a Gijón.
El uruguayo llegó a Gijón en el pasado mercado de invierno y no tardó en rendir. Siete partidos, tan solo tres de ellos como titular, y dos goles que contribuyeron a sumar sendas victorias. Sin embargo, uno de esos tantos fue el que le condenó para lo que quedaba de campaña. El 15 de marzo, en el encuentro ante el Castellón, Ferrari remató un centro lateral de Guille Rosas, con tan mala suerte que chocó contra el portero rival, sufriendo una fractura de peroné en la pierna izquierda.
Dijo adiós a la temporada y parecía que no se iba a volver a vestir de rojiblanco. Sin embargo, el Sporting quiso volver a por él y el propio futbolista mostró interés desde el primer momento de triunfar en El Molinón. "El Club agradece al jugador el gran interés mostrado para continuar en el proyecto rojiblanco y le desea muchos éxitos en esta nueva etapa", expresa el Sporting en su comunicado.
El jugador llega para unirse a las filas de Nicolás Larcamón, aunque todavía habrá que ver en qué condición lo hace y si puede participar junto a sus compañeros en los próximos compromisos amistosos.
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