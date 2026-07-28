Unipes solicita al Sporting recuperar el Trofeo Villa de Gijón

Unipes emitió un comunicado solicitando al Sporting "abrir una reflexión de futuro" y animando a recuperar el histórico Trofeo Villa de Gijón. Desde la entidad consideran que "en una temporada en la que se están impulsando merecidos homenajes a figuras eternas, resulta inevitable pensar que un escenario como el Trofeo Villa de Gijón sería el marco ideal para rendir tributo a quienes engrandecieron la historia rojiblanca".

La petición llega después de que se trasladase el amistoso que estaba previsto en Torrelavega ante la Gimnástica por problemas con el terreno de juego. Finalmente, dicho encuentro se disputará este sábado en Mareo y a puerta cerrada. "Una solución comprensible desde el punto de vista deportivo, pero que deja a la afición sin la posibilidad de disfrutar de una jornada de rendir homenaje a un icono como Manolo Preciado en Torrelavega en un encuentro abierto y con el ambiente que merecería tal evento", lamentan desde Unipes que, "con ánimo constructivo" pretenden recuperar una tradición veraniega que lleva varios años desaparecida.

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"Creemos que el Real Sporting dispone de la capacidad y del respaldo social necesarios para convertir nuevamente el Trofeo Villa de Gijón en una cita fija del calendario estival", animan desde la entidad, resaltando que este encuentro veraniego es "una cita que durante muchos años fue un referente de la pretemporada, proyectando la imagen de la ciudad, atrayendo rivales de prestigio y ofreciendo a los aficionados un evento de referencia".