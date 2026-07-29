Amadou se despide del Sporting rumbo a la Segunda División portuguesa

No entraba en los planes de la directiva del Sporting y tampoco en el esquema de Nicolás Larcamón. Amadou abandona el club en calidad de cedido rumbo al Associaçao Académica de Coimbra, equipo de la Segunda División portuguesa, que se guarda una futura opción de compra sobre el delantero senegalés y cuyo interés desveló LA NUEVA ESPAÑA.

Amadou debutó la temporada pasada con el Sporting siendo jugador del primer equipo. Disputó 18 encuentros en los que anotó dos tantos, uno en liga y otro en copa, y su rendimiento no fue el esperado por la afición que tenía grandes esperanzas puestas en el ariete que venía de sumar 47 goles en las dos campañas previas que disputó en Tercera Federación.

A principios de verano, en el famoso comunicado que emitió el Sporting, Amadou entraba en la lista de jugadores que, con contrato en vigor, el club abría la puerta a explorar su futuro a corto plazo. El primer conjunto en preguntar por él fue el FC Karpaty Lviv, de la Premier League de Ucrania.

El interés del conjunto ucraniano estuvo liderado por Román Zozulya, exdelantero del Albacete, que apostó por la incorporación del atacante rojiblanco. Sin embargo, la cesión terminó frenándose por una combinación de trámites burocráticos y diferencias económicas que impidieron alcanzar un acuerdo definitivo.

Posteriormente también apareció con fuerza el Real Avilés, que solicitó la cesión del delantero, aunque la operación acabó perdiendo fuerza ante las diferencias económicas entre lo que estaba dispuesto a asumir el club asturiano por la ficha del jugador y las cantidades que exigía el Sporting de Gijón. Con ambas alternativas descartadas, la Académica tomó ventaja hasta cerrar el acuerdo con el futbolista y el Sporting.

La apuesta por Amadou el verano pasado se materializó en noviembre con su renovación oficial hasta 2029. Sin embargo, su rendimiento sobre el verde no ha sido el deseado, de ahí a que en Mareo optaran por analizar el mercado y ver qué posibilidades había para el delantero senegalés.

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Finalmente, ha sido el Académica OAF el que se ha hecho con los derechos del ariete y en donde jugará la próxima temporada. En manos del conjunto portugués está la posibilidad de hacerse con los servicios completos del futbolista si así lo consideran.