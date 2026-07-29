Jonathan Dubasin, exsportinguista recién fichado por Osasuna: "Quiero agradecer a los que me han acompañado"

Vestido de rojillo y ya concentrado con Osasuna en el stage de Reino Unido, Jonathan Dubasin dejó algunas palabras en los medios oficiales del club para hablar de su llegada y también agradecer a "aquellos que me han acompañado por el camino". "He tenido que trabajar mucho para tener esta oportunidad. Quiero agradecer a todos los que han hecho esto posible. Es un momento para disfrutarlo, saborearlo y aprender de todos los compañeros que llevan años en la categoría", expresa el "Pingüino" en la entrevista.

El delantero también asegura que su momento "llega ahora" y que es algo que valora al echar la vista atrás. "Después de todo el trabajo y pasar por todas las categorías, encontrarte con esta oportunidad que tanto has trabajado... Es el momento de pensar en lo conseguido y darte cuenta que el camino ha sido largo. Habrá momentos duros, pero ha valido la pena", confiesa.