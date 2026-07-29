El noveno fichaje del Sporting es oficial: Konrad de la Fuente, rojiblanco hasta 2029

Konrad de la Fuente es el noveno fichaje que el Sporting acomete en este mercado. El extremo norteamericano aterrizó este martes en Asturias, declarando a LA NUEVA ESPAÑA estar "muy contento" con la llegada al que será su equipo para las próximas tres temporadas. El Sporting hizo oficial su fichaje y el jugador se espera que esté ya disponible para las próximas sesiones de entrenamiento y el siguiente partido amistoso que se disputa este sábado en Mareo ante la Gimnástica de Torrelavega.

Konrad llega a Gijón en propiedad y después de que la entidad rojiblanca abonara un traspaso al Laussane de Suiza, equipo al que pertenecía. Extremo encarador y con buena punta de velocidad, prefiere jugar por la izquierda para salir al centro a su pierna buena, aunque también se puede amoldar a la banda contaria. Una versatilidad que puede ser muy aprovechable para Larcamón y su sistema con carrileros.

El norteamericano se formó deportivamente en el Fútbol Base del FC Barcelona, progresando hasta formar parte del filial durante la campaña 2020/2021 y debutar con el primer equipo, con el que jugó en tres ocasiones. La siguiente temporada firmó por el Olympique de Marsella, donde disputó 16 partidos en la Ligue 1. En el curso 2022/23 jugó cedido en el Olympiacos FC. Y en la 2023/24, en la SD Eibar.

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En el verano de 2024 firmó con el FC Laussane-Sport suizo. La pasada temporada estuvo cedido en la AD Ceuta FC de la Segunda División, disputando 33 encuentros y anotando 3 goles. Además, es internacional absoluto con Estados Unidos desde 2020, selección con la que ha disputado tres partidos.