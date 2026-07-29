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El Sporting Atlético se refuerza con el extremo Oriol Pallàs

El atacante catalán llega libre y firma dos años de contrato

Oriol Pallàs, en Mareo

Oriol Pallàs, en Mareo / RSG

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Carlos Tamargo

El Sporting Atlético continúa reforzando la plantilla de cara a esta próxima temporada y ha anunciado el fichaje del extremo Oriol Pallàs, llegado del Barcelona, en una operación adelantada por LA NUEVA ESPAÑA, y que se une a la entidad rojiblanca hasta 2028.

Oriol Pallàs Prats (10-08-2007, Barcelona) se formó en el Fútbol Base del RCD Espanyol. La temporada pasada jugó en el primer equipo juvenil del Fútbol Club Barcelona.

El atacante llega libre al filial del Sporting y con el objetivo de ser una de las piezas diferenciales de la próxima campaña en la que se presupone que el conjunto tiene que ascender de Tercera Federación.

Pallàs coincidirá en el equipo con Óscar López, técnico del filial y que también cuenta con un pasado importante en la cantera blaugrana, clave para que su adaptación a Mareo se lleve de la mejor manera posible.

Los contactos entre el Sporting y el jugador se iniciaron hace varias semanas. En la entidad valoran la juventud del futbolista, 18 años, que ha participado en algún entrenamiento del primer equipo del Barça y que tiene un perfil de extremo encarador y veloz que siempre es destacable.

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Este refuerzo se une a los de Moha Dahmouni y Dani Noya para apuntalar el Sporting Atlético en busca del tan ansiado objetivo del ascenso.

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