El Sporting pregunta por Eddahchouri, máximo goleador del Deportivo la pasada temporada
Por el momento, la operación está lejos de realizarse debido a las diferencias económicas entre el cuadro gallego y la propuesta de Mareo
Carlos Miranda
La salida de Jonathan Dubasin del Sporting rumbo a Osasuna ha abierto en el club la necesidad de encontrar un rebulsivo para la punta de ataque ante la pérdida de uno de los efectivos principales del equipo. En la lista que se baraja en la dirección deportiva ha aparecido el nombre de Zakaria Eddahchouri, como señalaba el medio Killer Asturias, afirmando que el Sporting habría seguido sus pasos en el amistoso que el Deportivo disputó en el Carlos Tartiere ante el Oviedo. Según ha podido saber La Opinión de A Coruña, medio del grupo al que pertenece LA NUEVA ESPAÑA, el Sporting habría sondeado al pichichi del conjunto coruñés para ver su situación de mercado. Sin embargo, la operación está, de momento, lejos de ser viable o de convertirse en un escenario realista.
En el sondeo del mercado el cuadro gijonés puso sus ojos en la posibilidad de adquirir a Jon Karrikaburu, delantero de la Real Sociedad y que en Mareo llevan años detrás de él. Sin embargo, es una opción que se ha enfriado hasta el punto de no contar con el navarro, en parte, por la intromisión de otros equipos como el Burgos que parece que han tomado la delantera.
La propuesta desde Mareo por "Zaka" está lejos de los parámetros que se barajan en Abegondo para dejar marchar a su tercer ariete, junto a Aubameyang y Bil Nsongo, y en el Deportivo valoran de forma positiva al holandés como gran activo desde el banquillo. En el pasado ejercicio logró 12 goles, casi todos partiendo como suplente. No saldrá sí o sí. Tampoco nadie se cierra en banda, pero ambas partes deben recortar sus diferencias para que pueda llevarse adelante. En el caso del Sporting, no se cierran solo a esta opción y en la dirección deportiva siguen manejando varios nombres para apuntalar el ataque
El Sporting busca alternativas en el mercado para luchar por el ascenso después de una baja sensible como ha sido la de Jonathan Dubasin, quien ya es nuevo jugador de Osasuna. La inyección económica por parte de Orlegi, sumado a los beneficios por la venta del "Pingüino" pueden ayudar a echar el resto para contratar a un delantero de garantías.
Ya han llegado futbolistas como Andrés Ferrari o Konrad de la Fuente, pero rastrea el zoco de fichajes buscando diferentes perfiles, entre ellos el del futbolista del Dépor, que llegó hace año y medio a Riazor de la segunda división holandesa, del Telstar, por una cantidad en torno a los 300.000 euros y por el que ahora se exige una mayor suma visto su rendimiento como deportivista.
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