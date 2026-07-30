Konrad, el "chico tímido" que pide protagonismo: así fue su descubrimiento y evolución hasta llegar al Sporting

"Potente, muy rápido en el uno contra uno y capaz de golpearle con las dos piernas". Esta descripción corresponde a lo que vio Javier Cano de Konrad de la Fuente cuando el futbolista apenas tenía 10 años. El ahora entrenador de la FIFA fue el descubridor en España del que es el último fichaje del Sporting. Un extremo de vértigo que fue quemando etapas en las inferiores del Barcelona a pasos agigantados hasta debutar con el primer equipo y que tras unos años de mucho trote por el fútbol europeo ahora recala en el Sporting para retomar el vuelo.

La historia de Konrad es la de un chico tímido, nacido en Miami y que por motivos laborales de sus padres, la familia, de origen haitiana, se tuvo que mudar a Barcelona. A una temprana edad recaló en la Fundación Marcet, una de las escuelas de fútbol más importantes del país y de la que han salido jugadores como David Raya o Mateu Morey.

Javier Cano.

En verano del 2011, Konrad participó en la "Academies World Cup of Football", formando parte de un combinado que reunía a chavales del 2001 de toda España bajo la tutela de Javier Cano. "Me acuerdo de que vino Konrad junto con su hermano Richard. Pasamos dos semanas preparando el torneo", rememora Cano, que a la hora de hablar de Konrad lo detalla como "un chico tímido que casi no celebraba los goles". "En el uno contra uno desequilibraba como nadie, el regate era genial, pero en lo que más destacaba era la velocidad y el tiro", enumera el entrenador.

Cano supo que la familia estaban buscando un lugar donde instalarse de forma definitiva y les ayudó en su misión. También consiguió que el joven Konrad se uniera al Tecnofútbol, equipo propiedad de la Fundación Marcet, y que le sirvió de trampolín para asomar la cabeza en el fútbol catalán. "Los scouts se volvían locos con él. No sé cuántos goles pudo marcar, pero en poco tiempo se lo llevó el Damm y en un año ya estaba en el Barcelona", explica Cano, señalando que cuando lo pudo entrenar en Fútbol 7, siempre le gustaba ponerlo en banda. "Lo prefería a pierna cambiada, para que pudiera perfilarse y tirar", reconoce el míster, origen de esa tendencia que tiene actualmente el norteamericano de jugar por la izquierda y salir al medio.

Durante su etapa en La Masía, Konrad llegó a jugar algunos partidos de lateral, un hecho del que se puede aprovechar en el Sporting de Larcamón, donde apunta a partir en uno de los carrileros o en posición de ataque más metido al centro.

"Es un chico que, con la velocidad y el regate que tiene, en los últimos metros puede ser diferencial. Tiene que acertar con el nivel y el sistema que el entrenador quiera utilizar, va a ser la clave para que él pueda disfrutar y tener éxito", explica Cano, que pone de ejemplo a otros jugadores profesionales para explicar cómo se han ido amoldando a esos nuevos roles más defensivos. "A Germán Valera, que era mi capitán en el Villarreal, cuando lo entrené era extremo derecho y ahora acaba de hacer su mejor temporada como carrilero. Lo mismo pasó con Pedraza, que lo reconvertimos a lateral o Andrei Rațiu", señala acerca de los futbolistas de banda que tuvo como técnico y su metamorfosis en el campo. "Ojalá que en Gijón pueda volver a sentirse protagonista", desea sobre el futuro de Konrad en el Sporting.

El trabajo con Baena y Rodri

Cano, que actualmente es Talent Coach de la FIFA en las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, cuenta con una importante trayectoria en el fútbol español, empezando en la cantera del Utiel, equipo de su pueblo, hasta pasar por el Levante Femenino, donde coincidió con las asturianas María Pérez y Montse Tomé; el filial del Espanyol, la citada Fundación Marcet o el Villarreal, donde fue artífice del descubrimiento de Baena y contribuyó en la formación de Rodri Hernández. "A Baena lo firmamos con 10 años. Nos lo llevamos a un par de torneos que, por diversas cuestiones no le salieron bien. Sin embargo, seguimos apostando y acabó destrozando a todos los equipos", relata, añadiendo que desde muy joven ya veían al ahora campeón del mundo, titular con España, como un futbolista diferencial.

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El caso de Rodri fue diferente. El mediocentro llegó al juvenil del Villarreal y después de una grave lesión. "Sabíamos de su calidad porque era un gran futbolista, pero ese primer año fue cuando pegó el estirón y creció entre diez y quince centímetros", menciona al estar implicado en el que el jugador "aprendiera a conocer su cuerpo". "La cabeza le iba a un ritmo y las piernas a otro, tuvimos que hacer mucho trabajo mental, pero el fútbol ya lo tenía por naturaleza. Sobre el campo siempre era el diferencial", reconoce Cano sobre uno de los tantos futbolistas que ha ayudado a llegar a la élite.