El Sporting abre la campaña de altas con 350 nuevos socios en las dos primeras horas: "Hay que confiar siempre"

A las diez en punto de la mañana las oficinas de El Molinón levantaban la persiana para dar comienzo a la campaña de nuevas altas para los socios del Sporting. Con su cita previa ya solicitada y toda una serie de documentos en la mano, Sergio Palacio Canal fue el primer nuevo abonado del club de esta temporada. "Me volvió a picar el gusanillo", reconocía este joven aficionado que llevaba unos cuantos años sin ser socio, pero el nuevo proyecto de la entidad rojiblanca ha encendido en él la llama de la ilusión y de paso, aprovechó para también apuntar a su novia. "Lo que más me ha llamado la atención es el cambio de fondo de armario de la plantilla. Se han sacado a jugadores que no daban el nivel y se han traído buenos refuerzos", aseguraba.

Palacio fue el primero de los 350 nuevos socios que ha sumado el Sporting en las primeras dos horas de la fase de altas y que se han sumado a los 21.830 abonados que renovaron su carnet, superando la barrera de los 22.000. El mensaje de ascenso que se ha mandado desde el club, unido a la apuesta llevada a cabo en el mercado estival parecen ser los dos motivos que han convencido a esos aficionados indecisos que ya cuentan con su asiento en El Molinón.

"Llevaba de abonada muchos años, lo que pasa que el pasado estuve fuera, de Erasmus, y me quité de socia. Ahora, como he vuelto, me he hecho de nuevo porque quiero regresar al campo", explicaba Alejandra Cambón que reconocía que le había dado "mucha pena" tener que quitarse de socia y, por ello, ha perdido su asiento junto a su padre y su hermano. "Por suerte no me ha tocado muy lejos, estoy en la fila de abajo", mencionaba con alivio Cambón que mantiene sus reservas sobre el nuevo proyecto. "Es un poco arriesgado lo que plantea el entrenador y sobre los fichajes habrá que esperar, pero confío siempre", analizaba la seguidora que, por otro lado, se mostraba triste con la salida de Dubasin. "Me dio bastante pena, pero puedo entenderlo. Va a ser complicado que traigan a alguien del mismo nivel, pero con que dé la talla, me vale", razona.

En la cola frente a la Tribunona también los había que salían con el carnet del Sporting para regalárselo a algún familiar. Joaquín Castaño, socio desde hace varios años, había acordado con la familia dar de alta a su madre Eulalia Álvarez. "Siempre le gustó y no se animaba a venir así que para esta temporada hemos decidido regalarle el carnet", señalaba Castaño, añadiendo que "de vez en cuando solía venir" aunque "hacía años que ya no era socia".

Por tema familiar José y Daniela Bermúdez, padre e hija, también optaron por acudir el primer día de altas para sacarse el abono. "La culpa la tiene mi prima que nos dejó alguna vez los carnets y decidimos o hacernos socios en lo que quedaba de segunda vuelta o ahorrar un poco y sacarnos el abono completo para este año y así hicimos", detallaba el padre que de pequeño ya había sido socio, caso contrario al de Daniela que estrenaba abono. "Estoy muy ilusionada por venir a todos los partidos y disfrutar del fútbol en El Molinón", reconocía.

La alegría en su caso fue doble ya que desde el club les llevaron a pie de campo para una entrevista, siendo la primera vez que Daniela pisaba el césped de El Molinón. "Yo me acuerdo de saltar el día de la promoción contra el Tenerife, cuando nos salvamos, pero de eso hace ya muchos años", completaba José Bermúdez entre risas, dejando un último análisis de lo que está por venir. "La Segunda es muy larga y hay que ser regular, pero confiamos. El entrenador parece un buen fichaje y todo lo que se está trayendo me parecen buenos", sentenció.

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Las nuevas altas se podrán realizar de forma online o en las oficinas de abonados de El Molinón, con cita previa. El horario para sacar de forma presencial el abono es de 10:00 a 20:00 horas de lunes a viernes y el sábado de 11:00 a 14:00 horas. El carné garantiza el acceso a los 21 partidos de la fase regular de liga que se disputen en El Molinón y no incluye los partidos de la Copa del Rey ni los encuentros de un hipotético play-off de ascenso.