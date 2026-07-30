El Sporting Atlético ya conoce sus rivales de pretemporada
Disputará ocho encuentros antes de comenzar la liga el primer fin de semana de septiembre
El Sporting Atlético enfrentará este verano a ocho rivales para preparar la próxima temporada de Tercera Federación en la que el objetivo del filial rojiblanco no puede ser otro que el ascenso. Al inicio de la liga, previsto para el primer fin de semana de septiembre se enfrentará a varios equipos asturianos de su propia categoría, también otros de nivel superior en una pretemporada en la que no tendrán que salir de Asturias.
El primer encuentro lo disputarán este sábado en el Campo 4 de Mareo, a las 12.00 horas, ante el Marino de Luanco. La próxima semana tendrán dos amistosos más frente al Tuilla, miércoles 5 de agosto, a las 19.00 horas, en El Candín, y contra el Palencia, el sábado 8 de agosto, a las 12.30 horas, en Mareo.
El ecuador de los compromisos de pretemporada lo cumplirán el martes 11 de agosto, a las 19.30 horas, frente al Colunga en Santianes. También se enfrentarán a otro filial, en este caso el de la Cultural Leonesa, en un partido que se disputará en Mareo el viernes 14 de agosto a las 12.00 horas.
En la recta final de la preparación jugarán contra algunos de los rivales de mayor entidad. El martes 18 de agosto, a las 19.00 horas en Mareo, reciben al Llanera. El viernes 21 de agosto, a las 19.00, en el Estadio Román Suárez Puerta, visitarán al Real Avilés. Por último, el sábado 29 de agosto, una semana antes de comenzar la liga, viajarán hasta el Campo San José para cerrar la pretemporada ante el Llanes.
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