El Sporting supera los 22.500 socios en el primer día de la campaña de altas
La jornada registra cerca de 1.000 nuevos abonados
Con un gran aumento se ha estrenado la campaña de altas del Sporting de Gijón. En las primeras dos horas de la jornada ya sumaban 350 nuevos socios y al cierre de la oficina de El Molinón la cifra de socios superaba los 22.500.
El objetivo en el club está marcado en los 24.000 alcanzados la pasada temporada, número que se logró en invierno y que puede acercarse y mucho durante este verano. La ilusión por el nuevo proyecto rojiblanco, bajo la tutela del argentino Nicolás Larcamón es uno de los grandes motivos que ha llevado a los no socios dudosos a lanzarse este año y apoyar al equipo en el municipal gijonés.
Las nuevas altas se podrán realizar de forma online o en las oficinas de abonados de El Molinón, con cita previa. El horario para sacar de forma presencial el abono es de 10:00 a 20:00 horas de lunes a viernes y el sábado de 11:00 a 14:00 horas. El carné garantiza el acceso a los 21 partidos de la fase regular de liga que se disputen en El Molinón y no incluye los partidos de la Copa del Rey ni los encuentros de un hipotético play-off de ascenso.
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