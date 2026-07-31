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La certeza de Guillamón ante su segunda oportunidad: "Es un reto bonito"

El jugador confió desde el primer momento en el proyecto rojiblanco para regresar a España

Guillamón, por la izquierda, en su primer entrenamiento con el Sporting

Guillamón, por la izquierda, en su primer entrenamiento con el Sporting / Marcos León / LNE

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Carlos Tamargo

Hugo Guillamón ha encontrado en Gijón una segunda oportunidad para poder volver a lucir su fútbol en España. El donostiarra pasó de ser unas de las mayores perlas de la cantera del Valencia a verse forzado a abandonar el equipo por falta de oportunidades. Encontró refugio en el fútbol croata, alejado del ruido mediático de España y en una liga competente, pero fuera del radar. Allí ha sumado minutos y ganado en confianza, la suficiente como para que cuando le llegó la oferta del Sporting no dudase en regresar al país.

"Este verano, cuando salió esta oportunidad lo tenía claro. Era un paso importante volver a la liga española. Es verdad que es Segunda división, pero el proyecto y el reto eran muy atractivos, el club y el estilo de vida encajaban en todo", detalló el centrocampista a los micrófonos de Radio Marca. Los contactos entre el club y el jugador fueron siempre optimistas y el proyecto convenció desde el primer momento al centrocampista.

"Tuve la suerte de hablar con ellos y que te transmitan esa confianza también ayuda. Conocía al Sporting, he crecido viéndolo en Primera. Lleva unos años en Segunda que no consigue dar el paso y es un reto bonito. Vamos a ser competitivos y ojalá estar a final de año compitiendo por estar arriba", expresó Guillamón, confiando en la nueva plantilla rojiblanca de cara a la próxima temporada.

El proyecto, por sí solo, fue suficiente para que estampara la firma, pero por si acaso, contactó con César Gelabert, compañero en las inferiores de España que le animó a recalar en Gijón. "No me engañó ni nada, me animó a que viniera, se lo agradezco porque está bien conocer a alguien antes de llegar", confesó, asegurando que no iba a cambiar su decisión, pero sí conocer de primera mano el ambiente del club.

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Su decisión se basa en la idea de que el Sporting a corto plazo tiene en mente llegar a Primera, de ahí que el jugador haya firmado un contrato de dos años, asegurando cierta continuidad en un proyecto que tiene que tener el foco único en el ascenso. "Para mí el objetivo es claro, lo transmití antes de venir, el hecho de ser competitivos. Obviamente, lograr un ascenso no es fácil, solo suben tres de 22 equipos, pero tengo claro que vamos a ser competitivos y vamos a pelear ahí arriba", aseguró el centrocampista que está llamado a tomar la manija del equipo y elevar el nivel competitivo de un club que quiere dejar atrás las dos últimas campañas.

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