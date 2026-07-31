Otro ex del Sporting que ya tiene equipo para la próxima temporada: la situación de los futbolistas que han salido del club este verano
Nueve jugadores que la pasada campaña estaban en propiedad han dejado el club durante este mes
Tan solo un día después de que el Sporting claudicara la temporada con la victoria por 1-2 ante el Granada, el club hacía oficial un comunicado en el que informaba sobre la situación de la plantilla de cara al mercado veraniego. En dicho escrito, separaban por grupos a los jugadores que finalizaban contrato y no se les iba a renovar, los que todavía lo tenían vigente y se iba a trabajar en su salida, los intocables y los tres cedidos a los que se esperaba repescar.
La situación en el apartado de salidas fue más o menos la esperada, sin contar con el gran choque que ha supuesto la marcha de Jonathan Dubasin, a priori, uno de los intocables y que ha dejado cuatro millones fijos más variables por su salida a Osasuna, una cantidad inferior a la cláusula de rescisión a la que se remitía el club, pero que tuvo que ser aceptada ante la voluntad del jugador por jugar en Primera.
Los que primero dejaron la disciplina de Mareo fueron Christian Joel, Eric Curbelo, Kevin Vázquez y Brian Oliván. El guardameta ha recalado en la Segunda División portuguesa de la mano del União de Leiria donde también está el canterano rojiblanco Pablo Fernández. Por su parte, el zaguero canario ha sido el último ex del Sporting en encontrar equipo. Curbelo jugará la temporada que viene en el Ibiza de Primera Federación. En el caso de los dos laterales, el gallego apunta al fútbol islandés, mientras que el catalán todavía se encuentra sin equipo.
En el Sporting también buscaron diferentes vías de salida para Lucas Perrin, Amadou, Jesús Bernal, Pablo García, Dani Queipo y Kembo, siendo Pablo García el único que continuará la próxima temporada al entrar dentro de los planes de Nicolás Larcamón. Perrin rescindió rumbo a Nantes, Amadou se ha ido cedido recientemente al Académica de la categoría de plata portuguesa, Bernal regresó como agente libre al Racing de Ferrol y Dani Queipo terminó su vinculación con el Sporting y se encuentra en busca de un nuevo equipo. Yann Kembo todavía permanece en la disciplina rojiblanca, aunque también se trabaja en un modo para separar los caminos.
Más complicaciones está teniendo el conjunto gijonés para recuperar a los tres cedidos. Solo Andrés Ferrari ha vuelto, mientras que Justin Smith jugará esta campaña con el Eldense y el futuro de Andrés Cuenca pasa por manos de la directiva del Como que se debate entre volver a dejarlo en Gijón o buscar otra alternativa para el joven defensor.
Ante todas estas salidas el Sporting se ha movido rápido en el mercado y ha conseguido hacer nueve incorporaciones a falta de un mes para el cierre de la ventana. Egoitz Arana, Emanuel Gularte, Jorge Sáenz, Aimar Duñabeitia, Hugo Guillamón, Nikita Iosifov, Konrad de la Fuente, Alejo Sarco y el citado Ferrari, son las incorporaciones hasta la fecha.
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