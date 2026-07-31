El Sporting recibe en Mareo a la Gimnástica de Torrelavega
El encuentro se disputa a las once de la mañana a puerta cerrada y se puede seguir por TPA
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El Sporting recibe hoy en Mareo (11.00 horas) a la Gimnástica de Torrelavega en el cuarto compromiso de pretemporada de los de Nicolás Larcamón. El encuentro estaba previsto que se disputara en tierras cántabras y como parte del I Memorial Manolo Preciado.
Sin embargo, el mal estado del terreno de juego de El Malecón llevó a suspender el homenaje y trasladar el encuentro a Mareo que, finalmente, será a puerta cerrada aunque se puede seguir a través de TPA. El técnico argentino podrá contar por primera vez con los recién llegados Konrad y Guillamón e igual dar minutos a los recuperados Mamadou Loum y Nacho Martín.
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